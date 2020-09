Italia Viva è la casa di chi non si rassegna al populismo

Fonti Iv, Renzi si è speso per Giani, Salvini sconfitto

Fonti Iv, Renzi si è speso per Giani, Salvini sconfitto Successo fondamentale per Italia viva e maggioranza (ANSA) – ROMA, 21 SET – “Dopo la grande paura degli ultimi giorni, il successo in Toscana è fondamentale per la maggioranza e per Iv”. Lo affermano fonti qualificate di Iv, commentando i primi exit poll sulle regionali. Al quartier generale di Iv “si gioisce”, dicono le stesse fonti, per la possibile vittoria di Eugenio Giani “che Matteo Renzi ha voluto e difeso in queste settimane. Salvini voleva la rivincita del Papeete ma perde per la seconda volta in due anni”, dice un dirigente renziano. E aggiunge: “Renzi si è speso personalmente moltissimo per la vittoria di Giani toccando oltre 30 località toscane”.

PER FESTEGGIARE ASPETTIAMO DOMANI MAI mettere il carro davanti ai buoi.Aspettiamo!!!! Non vorrei mai che portasse sfiga.

