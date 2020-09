Non mi sembra una analisi corretta e veritiera. È una opinione, rispettabilissima, ma solo un opinione di parte

Il Pd e un malinteso senso di responsabilità.Vincesse il Sì, come in ogni dipendenza patologica, sarà il soggetto che si percepisce più maturo a pagare il prezzo più alto. Quello che si è autoassegnato il compito di rieducare e di normalizzare il suo riottoso alleato.

Facci capire vince il si il PD è nei guai,vince il no stessa situazione ,in quale caso invece le cose si metterebbero male per il capitano e la Meloni ?

Una favoletta per bambini raccontava di una casta di giornalisti che era gente di valore e di rispetto, che passava e rischiava la vita per fare informazione. Eroi senza macchia e senza paura, a cui andava il massimo rispetto e la società doveva difendere dagli attacchi dei “cattivi”… beh, appunto… c’era una volta una favoletta. BRUCIA, BRUCIA alla Destra il folle suicidio politico di Salvini dell’ anno scorso. E l’ Europa che lo ha favorito.

Non sarà il sì a vincere, ma il sissignore. E il piddì, davanti ai mocciosi in camicia gialla, quel sissignore sarà condannato a ripeterlo ad ogni alzata di mascella.Così capita a chi si fa schiavo da sé.

Il PD ha accettato un accordo con una forza che gli è stata sempre ostile, si è piegato ai più assurdi compromessi su riforme o questioni sulle quali ha sempre avuto idee opposte al M5S (prescrizione, Ilva, decreti sicurezza, taglio dei parlamentari, legge elettorale – il PD è sempre stato per il maggioritario -, reddito di cittadinanza, quota 100… fermatemi quando volete), e il tutto pur di tornare al governo a tutti i costi, ben sapendo che la base elettorale nel 2018 aveva dato una chiara bocciatura al PD alle urne, tanto che lo stesso segretario di allora (Renzi) a seguito di quella sconfitta si dimise da segretario del partito.

La favoletta di essere tornati al governo per senso di responsabilità e per fermare i pieni poteri di Salvini è giusto una favoletta:Ora i pidini ! sempre quelli che le colpe non sono mai loro.Affermano che la colpa e tutta di RENZI che ha fatto nascere questo governo.e che loro volevano andare al voto. E si fosse tornati alle elezioni e Salvini le avesse vinte, non sarebbe stato un dittatore assoluto, ma un Presidente del Consiglio di uno Stato democratico, con tutti i pesi e contrappesi del caso: ci sarebbe stato ancora un Presidente della Repubblica, ci sarebbe stata ancora una Corte costituzionale, ci sarebbe stata ancora una magistratura. E il PD avrebbe potuto fare opposizione responsabile, provando a elaborare progetti politici più convincenti per i suoi elettori.

NO CARI AMICI PIDIOTI: Il PD voleva tornare al potere e adagiarsi si diverse poltrone, e basta, e per farlo ha accettato di abiurare a molti dei suoi principi e a molte delle sue battaglie, a favore dei 5S. Ora, se i 5S avranno partita vinta e riusciranno ad uscire dall’angolino in cui erano finiti (paradossalmente proprio grazie a Salvini, che durante il governo gialloverde ne aveva dimezzato i consensi), il PD avrà un ruolo subalterno, come del resto si conviene a un partito che le elezioni nel 2018 le ha perse e che proprio per questo ha un numero di deputati e senatori molto inferiore a quello dei 5S.

Alla dirigenza del PD non va bene? doveva pensarci prima di unirsi in un abbraccio mortale col M5S, e Zingaretti in particolare doveva pensarci prima di trasformare un semplice accordo di governo in un’alleanza strutturale. Chi è causa del suo mal…

Renzi aveva proposto una alleanza per un governo, non un matrimonio. E opporsi al progetto di chi vuole sostituire la democrazia rappresentativa disegnata dalla nostra costituzione con quella diretta da loro. Cari amici pidioti mi sembrava il minimo sindacale da richiedere ad un partito che voglia fregiarsi dell’aggettivo “democratico”.

Ma:La prima cosa che gli italiani non dimenticano è il salto della quaglia con 5 stelle.

L’ennesimo ceffone che prenderanno oggi alle regionali sarà una ulteriore riprova di quanto sono schifati dai cittadini, anche se non c’è alcuna dignità in quel partito di voltagabbana, visto che gente così imbullonata alla sedia non si è vista nemmeno ai tempi più gloriosi della prima repubblica.ORA: Che vinca il NO o vinca il SI nulla cambierà.

E il MES che i vostri amici grillini non vogliono adottare si imporrà giocoforza.Verranno a canossa e accetteranno questi 36 miliardi che faranno molto comodo all’Italia senza neppure storcere il naso.

Non mi sembra una analisi corretta e veritiera. È una opinione, rispettabilissima, ma solo un opinione di parte

