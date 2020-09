Per raggiungere gli obiettivi il team è essenziale

Quando il rischio di riuscire, ti conviene condividerlo con gli altri

Se c’è una cosa che il Covid ha mostrato è la vulnerabilità umana.

A livello organizzativo, la vulnerabilità individuale.

Senza gli altri non si riesce, in remoto, a far funzionare l’organizzazione; le singole parti necessitano di un allineamento fra diverse persone. Non necessariamente questo crea un team, ma almeno richiama l’attenzione sull’inutilità dell’azione solitaria e sulla necessità di rapportarsi con l’ambiente in maniera sistemica ed ecologica.

In queste settimane di lockdown e ancor piu’ in questi giorni di riapertura, i team apicali si sono ritrovati a fare un bilancio delle attività svolte in remoto, di come hanno risposto alle emergenze e alle urgenze, di come si deve ipotizzare il cosi detto “new normal”, nuova buzz word della nostra era.

Ogni team è arricchito dalle diversità individuali che se non vengono riconciliate verso un obiettivo comune ed un processo condiviso, possono trasformarsi in conflitti e in rallentamenti nella realizzazione del piano industriale o strategico. Quindi la capacità di misurare in maniera scientifica e unbiased i diversi tratti dei componenti del team, la metodologia di allineamento e di ottimizzazione delle risorse, l’attitudine all’aprirsi verso gli altri per comprendere meglio come interagire, sono tutte possibilità di riuscire con successo nei propri compiti e nella propria performance.

Un occhio attento, del decisore, del manager o di un facilitatore potrà, osservando le dinamiche del team, comprendere anche se vi sono dei rischi di operatività.

I rischi a cui mi riferisco sono legati alla non capacità di condividere obiettivi e processi in maniera armoniosa e quindi aumentano entropia, ridondanza, perdite di tempo e di energia, che in tempi veloci e digitali come questi, possono inficiare risultati e sostenibilità della performance.

Condividere i rischi che ogni giorno la vita ci offre, le nostre opinioni, visioni e analisi, accelera non solo il buon raggiungimento dei risultati, ma migliora anche il clima organizzativo e la nostra globale qualità di vita.

Dunque condividere è una buona strada per la salute e la felicità,la comunità, il territorio,l’economia,la politica.

Per raggiungere gli obiettivi il team è essenziale ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo