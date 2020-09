Abbiamo appena cominciato il nostro percorso, avanti così e i risultati arriveranno

C’è una cosa importante che è successa oggi, un fatto che non troverà molto spazio nei titoli dei giornali ma che per un partito appena nato come lo è il nostro è davvero tanta roba. È successo che migliaia di persone hanno scelto #ItaliaViva: ma non è una percentuale che fa la differenza, non è aver alzato l’asticella di un numero che ci rende felici. Quello che davvero conta è che abbiamo ottenuto la fiducia di tanti italiani, una fiducia che dobbiamo ripagare mettendocela tutta, ancora di più, costruendo una comunità vera e strutturando la nostra Startup.

Da oggi si diventa grandi, perché si sta in piedi e si cammina tutti insieme. La strada la faremo insieme.Un grazie speciale, al termine di questa tornata elettorale, non possiamo che farlo a Daniela Sbrollini e Ivan Scalfarotto. Ci hanno messo la faccia, la tenacia e la passione là dove pochi altri l’avrebbero fatto. Ma quando credi in una battaglia è giusto combatterla, anche se sai che i numeri non saranno dalla tua.

Grazie a loro, ai volontari delle rispettive campagne in Veneto e in Puglia e grazie a tutti quegli elettori che ci hanno creduto.

Italia Viva ha contribuito in modo significativo al governo della Campania e della Toscana con due bravi governatori, che abbiamo convintamente sostenuto. Grazie a Eugenio Giani, a Vincenzo De Luca e a tutti i nostri candidati: ci siamo proposti con un progetto credibile, continuiamo a lavorare fianco a fianco per garantire alle donne e agli uomini del nostro Paese il futuro a cui hanno diritto.

Per Italia Viva resta la sfida iniziale, che trova conferma nei risultati in Toscana e in Campania e prosegue nelle Marche come in Veneto, in Puglia, in Liguria: scommettere su una nuova classe dirigente riformista.

Se a differenza della Toscana e della Campania il risultato pugliese è per noi molto deludente e la vittoria di Michele Emiliano è inequivocabile, questo non toglie nulla alla generosità e all’impegno di chi, a partire da Ivan Scalfarotto, che ringrazio, ha combattuto praticamente a mani nude un blocco di potere evidentemente al momento inscalfibile. Ma i cittadini pugliesi hanno scelto e oggi è questo dato che non si discute.

Un impegno prezioso, quello di Ivan e di Italia Viva in Puglia, come di tutti i candidati nelle altre regioni, che non si ferma qui.

Abbiamo buttato un seme, che per noi significa costruire mattone dopo mattone la casa dei riformisti. Non ci fermeremo, e lo faremo, come in questa campagna elettorale, con il sorriso.

Quanto al risultato più complessivo, è banale dirlo: vincono i governatori uscenti, in Liguria come in Veneto, in Campania come in Puglia. Non vince, è evidente, come indica senza tema di smentita il risultato ligure, l’alleanza strategica tra Pd e 5Stelle.

Adesso la priorità torni ad essere, per tutti, il rilancio del Paese e le risposte a tutte le domande che abbiamo registrato proprio in questa campagna elettorale e che non possono essere lasciate senza risposta.