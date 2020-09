Di Maio nasconde la batosta dei 5 stelle alle regionali dietro il risultato del Referendum.

“Uno vale uno, no TAP, no TAV, no Trivelle, referendum sull’Euro, abbiamo sconfitto la povertà(!!!), mai col PD, Bibbiano-Bibbiano, di Salvini ci si può fidare(!!!), no oltre i 2 mandati(!!!), ogni casalinga potrebbe fare il Ministro meglio dei ministri”… In politica estera il MoVimento 5 Stelle è passato dalla vicinanza con i gilet gialli a Di Maio ministro degli Esteri (e ho detto tutto)… queste e altre belle amenità alla prova dei fatti si sono sciolte come neve al sole. Ora nel MoVimento imperversa la guerra fra bande, sotterranea e nascosta, che è l’antitesi della casa di vetro promessa da Grillo e compagnia. La si faccia finita di trattare gli Italiani da poveri decerebrati, scegliete chi e cosa volete essere . Un po’ di coraggio: fate il Congresso e contatevi, perché il “non siamo di destra né di sinistra” oramai ha fatto il suo tempo.

Un Suggerimento per i dirigenti M5S. Smettete di consultare i soli iscritti, quando volete dargli le responsabilità delle vostre scelte. Una delle ragione per cui avete perso 8 milioni di voti, sta nel fatto che, quando eravate opposizione, per avere quei voti, avete promesso tutto ed il suo contrario, a tutti. Ma quando poi si governa, si deve scegliere. A quel punto anche gli elettori che avete deluso, hanno scelto di non votarvi. Questo per dire che, non si devono fregare gli elettori. Ma si devono convincere. Ora fate le vostre scelte politiche e sottoponetele all’elettorato e non solo a quei 4 iscritti che avete. Dopodiché alcuni elettori andranno, ma a quelli che arriveranno dovete dimostrare d’essere disposti a collaborare con altri, se volete contare. E non solo contare poi, i milioni di voti persi.

PS:Certe cose bisogna dirle prima che gli eventi precipitino. M5S è stato dato in mano ad un suo miracolato dal PD che, nella precedente legislatura, nonostante il puerile ed arrogante rifiuto di qualunque dialogo, aveva omaggiato il Movimento con una Vice-presidenza alla Camera dei Deputati, dandogli una grande visibilità. Messo alla prova dell’esperimenta governativa ha mostrato tutti i suoi limiti in termini di preparazione e capacità politica permettendo a Salvini di sottrargli elettori, una vera cannibalizzazione.Del resto M5S non poteva non pagare il prezzo del passaggio, dal vergognoso insulto e dalla comoda protesta, al Governo, senza contare i vari momenti in cui ha tradito le sue stesse parole d’ordine, a partire dal “mai alleanze” per andare a fare un Governo con la Lega.

