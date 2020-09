NEMMENO QUESTA VOLTA MI AVETE STUPITO.

Se non vado errato le proporzioni del referendum hanno rispecchiato la percentuale di analfabeti funzionali in Italia. Nonostante questo la percentuale dei NO è solo merito nostro, i partiti, anche quelli per il NO, si sono vergognati di prendere posizione, solo +Europa era per il NO.

Ancora una volta niente di nuovo sotto il sole del bel paese, tutto come avevamo previsto, i dispiace solo per quei tanti che ancora credono alle favole e che Babbo Natale porta i regali.

NEMMENO QUESTA VOLTA MI AVETE STUPITO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo