Un tempo si diceva: “Il malato ha preso un brodo”.

Il segretario dem sulla Val D’Aosta: “Disponibili a governare con autonomisti”. E sottolinea: “Sommate le percentuali, le forze di maggioranza arrivano al 48,7%, il centrodestra è al 46,5%”. Rilancia lavoro, scuola, green economy, infrastrutture: “Abbiamo le risorse, ora bisogna passare ai fatti”

Lo spavento è stato tanto..ma in una nazione di vecchi difficile cambiare la testa nelle roccaforti,dove c’è una storia da raccontare ,e quindi tanto di cappello a quel 40% della Toscana destra….Resta comprensibile dopo la strizza,l’esaltazione che corre oltre la realtà….Primo partito?,,,si va beh ma io parlo a tutti perchè i grillini intendano..e poi ci sono quelli che già mi scavano la fossa…dovete capirmi…primo? beh..secondo..Ma mi pare di vedere un entusiasmo ingiustificato. i numeri vanno presi con le molle ci sono liste civiche (vedi Zaia e Toti) che spostano di molto i dati dei partiti. Detto questo sicuramente Zingaretti e il PD escono rafforzati da questo voto.S Zingaretti esce rafforzato da queste elezioni pur avendole formalmente perse, ma tutto ciò sarà ben presto dimenticato. il Paese si aspetta che il Governo fornisca agli Italiani dei risultati concreti e percepibili, si aspetta che i soldi di RF e probabilmente del MES siano spesi oculatamente per far ripartire il Paese e per ammodernarlo nei settori in cui ha accumulato ritardi rispetto ad altri partner europei e mondiali. In politica i festeggiamenti durano un massimo di due o tre giorni. Perciò.Non posso dire bravo a Zingaretti fintanto che non vi saranno fatti concreti che vanno in direzione del miglioramento della vita degli Italiani. Il PD, se vuole tornare ad essere un grande partito, deve dare il suo contributo nel Governo di cui fa parte per il popolo e non piegarsi a novanta gradi verso i demagogici grulli, Il non aver troppo perso non è un elemento che mi motiva troppo.

