Cari amici, come sempre ho preferito attendere qualche ora prima di svolgere qualche riflessione sui risultati elettorali. Se normalmente non sono capace di essere breve, la peculiarità di queste elezioni ancor di più non mi consente di esserlo. Come sempre non c'è obbligo di leggere. Ma grazie a chi avrà la pazienza di farlo.

Referendum: la sconfitta brucia perché su un referendum purtroppo, o per fortuna, non ci sono terze vie: o si vince o si perde. Noi che eravamo per il No abbiamo perso ma, purtroppo, temo che ad aver perso è l’Italia che col tempo si renderà conto di come questa riforma peggiorerà le cose se, come credo, nessuno in questa legislatura sarà in grado di trasformare questo taglio lineare in un’organica ed articolata riforma di sistema. Esattamente come l’Italia, lo abbiamo visto in epoca Covid nello scontro tra stato e Regioni e nel disordine ed incertezze conseguente a tale scontro, ha pagato la bocciatura di quella che era una vera riforma nel 2016.

Detto questo penso alle condizioni in cui siamo andati a votare: sotto il ciclone dell’antipolitica, della caccia alla casta, dei costi della democrazia; subendo la forzatura dell’abbinamento del voto referendario con quello amministrativo che ha palesemente condizionato e politicizzato, e quindi offuscato, una materia così rilevante e trasversale come quella costituzionale; nella gravissima assenza di informazione sul merito della riforma da parte della stragrande maggioranza dei media e con la debordante prevalenza di spazio dato al Si come stigmatizzato più volte anche dall’AGCOM; con le percentuali dei sondaggi che solo un mese fa davano i sì al 90-95&%. A fronte di tutto penso che il risultato del 30% sia quasi un miracolo laico. Si perché i partiti che formalmente appoggiavano il referendum sulla carta rappresentavano circa l’80% e quelli schierati per il no non superavano l’8%.

Quel 30% di NO, quei milioni di italiani, così trasversali da non consentire a nessuno di ascriverseli politicamente, rappresentano però una straordinaria prova di resistenza al degrado della politica, al definitivo scivolamento nell’antipolitica, che merita di essere alimentata e rilanciata per consentire al nostro Paese di recuperare il valore e la forza della buona politica, delle istituzioni democratiche e dell’etica pubblica.

Regionali: qui per me il discorso è molto diverso. Non voglio concentrarmi sugli altri se non per mettere in evidenza l’ennesimo duro colpo che prende Salvini. Per il resto in questo pareggio, al di là degli artifici usati da una parte e dall’altra non vedo grandi smottamenti e non concordo con i facili trionfalismi. E anche chi crede che questo voto (che paraculescamente si tiene disgiunto da quello referendario) segni l’inizio della fine del populismo temo che dovrà ricredersi. Il populismo potrà essere sconfitto solo con una seria e coerente battaglia culturale, alla quale troppo spesso un po’ tutti rinunciano per cavalcarlo, e con una netta discontinuità nei modi dell’agire politico e nella concretezza e serietà delle proposte che si avanzano.

Per quanto riguarda noi di Italia Viva vorrei dire con grande sincerità quello che penso. In queste ore ho percepito da più parti un certo senso di delusione, sicuramente condizionato dal praticamente univoco messaggio lasciato passare sui mezzi di comunicazione: IV sconfitta, irrilevante, sparita. Oppure fiasco, debacle, fallimento. Poi succede anche una cosa che, in un paese normale, apparirebbe surreale ma alla quale nel nostro siamo ormai abituati: fino al momento in cui Giani sembrava a rischio (o addirittura qualche sondaggista lo dava per sconfitto) si è scatenata la caccia a Renzi reo di averlo imposto candidato in Toscana, ma un attimo dopo che è uscita la prima proiezione che vedeva Giani vincitore, con una straordinaria inversione ad U, tutti lì a rivendicare la scelta di quella candidatura. E’ un disco che gira da tempo ormai, e direi anche troppo. Cito questo fatto perché secondo me è emblematico delle condizioni nelle quali abbiamo dovuto affrontare questa campagna elettorale. Ma nel bilancio che io ritengo positivo per il nostro partito di questa tornata elettorale vorrei aggiungere qualche altra considerazione. Siamo nati un anno fa e tutti sappiamo che fare un partito non è solo fare attività parlamentare e dichiarazioni sui media. Fare un partito è innanzi tutto organizzazione, iniziativa politica sui territori, ma anche predisposizione di regole interne, elezione degli organi democratici etc. Ecco non vorrei che qualcuno dimenticasse che la nostra prima assemblea nazionale si è svolta solo qualche giorno prima del lockdown dopo il quale la nostra ‘organizzazione’ è avvenuta praticamente online e ci è stato letteralmente impossibile svolgere qualsiasi tipo di iniziativa, incontro pubblico, riunione di partito in presenza. Vi pare poco? Perché guardate che se è vero che il covid ha condizionato allo stesso modo per tutti lo svolgimento della campagna elettorale molto diversa è stata la potenza organizzativa con la quale ci sono arrivate tutte le altre forze politiche con alle spalle una organizzazione già rodata e una strutturazione realizzata negli anni. Spero davvero che, almeno tra di noi, questa consapevolezza ci aiuti a capire il miracolo che siamo riusciti a mettere in piedi. Nelle condizioni date davvero qualcuno può ritenere deludente il 7,4% in Campania o il 4,5% in Toscana o anche il 3,2 nelle Marche? Vorrei far notare che sono numeri che vanno ben oltre il risultato che ci davano i sondaggi nazionali. Ma se tutto questo non bastasse c’è una considerazione per me molto più rilevante. Noi siamo soprattutto un partito d’opinione (non solo perché siamo nati un anno fa, ma soprattutto perché nella nostra mission c’è il qualificarci per idee, proposte, sfide ideali e culturali) che, in quanto tale, fa ovviamente molta più fatica in una competizione amministrativa dove il voto di opinione è molto più penalizzato. Fare il battesimo elettorale per una nuova formazione politica nelle elezioni amministrative è quasi proibitivo ed è per questo che invito davvero tutti a valutare bene ed in profondità quei numeri.

Certo poi c’è il rimpianto per il risultato delle regioni dove avevamo i nostri candidati. Però, anche qui, in aggiunta alle considerazioni appena fatte vorrei che, almeno al nostro interno, e proprio per come siamo noi in questo molto diversi dagli altri, rivendicassimo il valore di battaglie perse sul piano elettorale ma dovute sul piano ideale e culturale. Sarà perché a me è capitato non di rado di scegliere questa strada (penso alla candidatura di 4 anni fa a Roma) ma voglio dire davvero grazie a Daniela Sbrollini ed Ivan Scalfarotto perché con la loro scelta coraggiosa hanno consentito a tutti i cittadini di avere un’offerta politica diversa da scegliere, certamente impopolare in quei contesti, ma proprio per questo necessaria. Se penso alla frase di Emiliano “vota il consigliere che ti piace, che sia di destra o 5 stelle non importa, la cosa fondamentale è che il voto per il Presidente sia per Michele Emiliano”, penso che Ivan Scalfarotto e quel pugno di elettori che pensano che la bella politica non possa morire ma anzi debba rinascere debbano essere consapevoli che rappresentano ancora un barlume di speranza per la ricostruzione di una moralità politica cosi sbiadita ma così essenziale.

Cari amici, penso che questo battesimo elettorale nelle condizioni date possa essere l’occasione per far fare il salto di qualità ad Italia Viva, a condizione che tutti si remi nella stessa direzione e che si metta rapidamente mano ad errori ed inadeguatezze che inevitabilmente ci sono state. Ma soprattutto a condizione che dopo questo giro di boa ciascuno si senta ancor più impegnato per la parte che lo riguarda a costruire quella casa riformista di cui il Paese ha estremamente bisogno, e per la quale ciascuno di noi deve spendersi con generosità e determinazione.

Cari amici, come sempre ho preferito attendere qualche ora prima di svolgere qualche riflessione sui risultati elettorali.

