L’IMPAZIENZA DI CAMBIARE

La mia definizione di deludente, riferita al risultato regionale di Italia Viva contenuta nel post precedente, è stata dettata più dall’impazienza di chi pensa, come me, che la sua esistenza più forte sia la principale condizione di un vero cambiamento dell’Italia, che da un ragionamento più approfondito sulle condizioni oggettive della sua prima prova elettorale e sulla portata politica del risultato, anche numerico, ottenuto.

Una portata politica positiva, che per brevità non riassumo, facendo mie le considerazioni fatte da Renzi, Giachetti e Nobili in queste ore.

Il risultato elettorale di Italia Viva dice, con chiarezza, due cose.

La prima è che Italia Viva c’è, la seconda è che è in campo più forte di quanto non fosse raccontato dai media e dai sondaggi farlocchi diffusi nei mesi e nelle settimane passate. Due cose sulle quali non avevo dubbi. Per questo ho concluso che la partita nuova che si apre dopo questo voto è del tutto aperta.

Precisato questo confermo in pieno l’analisi più generale contenuta nel mio post, sia per quanto riguarda il giudizio su PD, M5S e Lega, sia per quanto riguarda le prospettive della fase politica che si apre e il valore di quel 30% di NO, un campo da coltivare con cura.

La partita sarà dura, intrecciata come sarà col lavoro sulla ripresa economica e la sconfitta della pandemia, alla quale si aggiungono riforme istituzionali assai delicate. Ma è fuori di qualsiasi dubbio che il risultato elettorale di Italia Viva ha creato condizioni migliori di ieri per lo sviluppo della sua missione politica.

