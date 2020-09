Non è il momento di fasciarsi la testa.

Leggo tanti commenti sui risultati dell’ultima tornata elettorale locale e su quello del referendum confermativo della riduzione dei parlamentari che ha visto la prevista affermazione del si.

C’è chi gioisce e chi si dispera e pensa che il mondo possa finire domani e fra questi ci sono anche molti fra i renziani che si dichiarano delusi dei risultati elettorali del partito e di quello del referendum, su cui il partito non aveva dichiaratamente puntato esplicitamente al no, ben sapendo che sarebbe stata solo.una battaglia di principio persa in partenza.

Io che pure non ho motivo di gioire per i medesimi motivi, ritengo che la situazione vada letta freddamente ed in prospettiva guardando all’immediato futuro in ottica non nazionale, ma internazionale.

In primo luogo, per quel che riguarda i risultati delle elezioni locali, che locali e contingenti alla situazione amministrativa restano e che non possono premiare piccoli partiti riformisti in crescita, si può essere contenti del risultato ottenuto in Campania e Toscana col determinante appoggio anche di Italia Viva, mentre il risultato della Puglia, con la conferma del contestatissimo Emiliano, che comunque è meno disastroso dell’eventuale affermazione del cdx di Fitto, lo scarso risultato del bravo Ivan Scalfarotto, va visto per quello che era, un disperato tentativo, in extremis, di un’alleanza riformista liberale, nata alla vigilia del voto di contenere i danni politici, dando espressione ad un diffuso malessere del csx per il suo candidato ufficiale.

Devo dire che forse, comunque, questo malessere espresso chiaramente ed argomentatamente, ha prodotto qualche risultato pratico, a sentire le dichiarazioni post voto di Emiliano che dice di volersi impegnare nel nuovo mandato in tutte le mancate attività per cui è stato contestato da dx e da sx, ossia principalmente di rimediare all’abbandono a sé stessa dell’agricoltura, da sempre l’attività più importante strategicamente della regione, utilizzando finalmente le risorse stanziate dall’Ue per far fronte ai tanti problemi dalla xylella alla siccità crescente di molte aree a vocazione agricola della regione.

Vedremo come andrà, inutile fasciarsi la testa.

Per quel che riguarda il risultato referendario, la vittoria del no era pura illusione e può considerarsi un successo il fatto che il no abbia superato il 30%, vista la continua delegittimazione mediatica della classe politica rappresentativa, che buona parte dei politici fa di tutto per rendere credibile quotidianamente, peraltro poi votando per il si.

In poche parole, direi che, di fatto, non è successo nulla: il governo, con questi risultati si rafforza in quanto la riduzione dei parlamentari nel prossimo parlamento disincentiverà molti peones dei tanti partiti dal favorire una chiusura anticipata della pacchia insperata che li ha portati in parlamento e, difficilmente, quindi, si voterà prima della scadenza della legislatura prevista per il 2023.

Si tratta ora di sfruttare positivamente questa insperabile stabilità governativa, impensabile dopo i risultati delle elezioni del 2018.

In realtà questa stato di cose è una situazione di bilico, comune a gran parte dell’Europa e del mondo in attesa di scoprire, molto a breve se l’America saprà liberarsi della deleteria (a livello globale) presidenza Trump, che ha dato le ali alla ventata sovranista degli ultimi 4 anni, negandogli un secondo mandato e preferendogli il maturo e riflessivo candidato democratico Joe Biden.

Una vittoria di quest’ultimo, in breve, potrebbe riavvolgere la storia mondiale degli ultimi 4 anni, riportandoci ad un mondo libero dalle perfide influenze sovran populiste oggi in crisi, ma ancora al potere in molti paesi.

Siamo un’importante periferia dell’impero americano ed occidentale ed in assenza tuttora di un forte stato unitario federale europeo è illusorio credere che la nostra politica nazionale possa prescindere da ciò che avviene in America, le cose potranno cambiare in meglio, per ora, solo se vince Biden.

Quest’ultimo, fra l’altro non è ostile alla nascita dello stato europeo che potrebbe tornare ad essere il suo principale autorevole ed unitario alleato contro le insidie della Russia di Putin e della Cina di Xy, ancora in cerca di nuovi equilibri interni e della conquista di una nuova democrazia partecipativa che ne accompagni la dirompente crescita economica, cosa che non potrà tardare molto dopo i fatti di Hong Kong.

La testa dovremo fasciarcela solo se rivince Trump.

Per scongiurare questo gli uomini di buona volontà non possono che pregare con fiducia il nostro buon Dio, sperando che esista e sia di buon umore.

Per me il Covid19 è stato un messaggio in tal senso, da accettare anche se è stato ed è durissimo per tutti.

