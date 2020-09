Caserta 10% , Ercolano 22,8%, Pomigliano 15,4%, , Avellino 14% , Napoli 8% , Trento 5,5%, Valle D’Aosta si sfiora il 9%, Toscana 4,5%, Firenze 6,6%, Campania 7,4%, Sardegna 24%! E vi ricordate il Sindaco di #Ercolano che la scorsa primavera il PD voleva sfiduciare perché di ItaliaViva? Rieletto con l’80% dei voti: grande Ciro Buonajuto! Siamo fieri che il sindaco più votato del Paese sia di Italia Viva!

#MatteoRenzi: “Sono talmente felice del risultato che non riesco a capacitarmi come si possa dire che #ItaliaViva alle prime elezioni in cui si presentava, con un simbolo che a qualcuno non piace, con un 5% a livello nazionale, dicano che abbia fallito, anziché congratularsi”! […] “Trovatemi un’altro partito che alla prima prova del fuoco ha fatto quanto abbiamo fatto noi. Non lo troverete perché non esiste”!

PS. … Comunque Giani in Toscana lo ha voluto Renzi eh, ha vinto il suo candidato, mettetela come vi pare..

Ripartiamo da questi buoni risultati!!! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo