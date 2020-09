IL VINCITORE Nicola Zingaretti dice: il Pd è primo Partito alle elezioni regionali e i partiti di maggioranza sommati arrivano al 48,7% contro il 46,5% (Salvini non può ibrogliare sui numeri) del centrodestra. Con la forza di questo consenso, il segretario Nicola Zingaretti passa all’incasso e fissa i paletti della nuova agenda di governo del Pd. Tre i cantieri da aprire con la massima urgenza: riforme, Recovery fund e un grande piano per la sanità, per il quale usare anche i fondi del Mes. Senza trascurare la rifondazione del Partito specialmente nel Sud Italia….il dramma della Sconfitta dei 5* come riconosciuto dal Presidente Fico aprirà una fase di lotta interna forse fino alla scissione,come ipotizza Di Battista?oppure ritorneranno alle loro comode Poltrone di governo del Paese per recuperare il senso della dignità della funzione politica e un rapporto d’intesa sulle Riforme necessarie di concerto con il Partito democratico…..

Un articolo questo che presupporrebbe che Zingaretti fosse un uomo colto, di spessore e di acume politico certo. E non la Saponetta scelta da altri per fare quello che gli dicono di fare e dunque limitarsi al compitino come del resto fa in regione Lazio una delle regioni meno funzionanti d’Italia.

Un articolo questo che presupporrebbe che Zingaretti fosse un uomo colto, di spessore e di acume politico certo. E non la Saponetta scelta da altri per fare quello che gli dicono di fare e dunque limitarsi al compitino come del resto fa in regione Lazio una delle regioni meno funzionanti d’Italia. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo