OK HANNO CHIUSO I MANICOMI. MA QUESTO ESSERE NON UMANOIDE VA INTERNATO DOVE VOLETE MA VA INTERNATO. Com’era quella? Chi ha votato “NO” al taglio di un terzo del parlamento esagerava? Eccolo qui, Il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, il guru dei 5* che, lo ricordo, dovrebbero fare le riforme per correggere i guasti del “Sì “ .

Intervenendo ad un dibattito al parlamento europeo col Presidente Sassoli ha detto, fra altre amenità:

“Non credo assolutamente più in una forma di rappresentanza parlamentare ma nella democrazia diretta, fatta dai cittadini attraverso i referendum”.”

Quindi l’idea era quella che sapevamo: colpire il Parlamento come istituzione, sapendo che la pancia della gente abboccava alla storia che tagliando i parlamentari non succedeva nulla, si risparmiava.

Qualcuno conosce democrazie senza parlamento?Chiedo per qualche amico/ amica

Com’era quella? Chi ha votato “NO” al taglio di un terzo del parlamento esagerava? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo