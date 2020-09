Sarà una bella lotta sul modo di spenderli, speriamo solo che non vengano interpellati i 5s. Occorrono progetti veri e realizzabili per aiutare l’occupazione e quindi il lavoro, vera grande emergenza italiana. No ad assistenzialismo e no ad assunzioni in ambito statale. E! Mi domando se non sia arrivata l’ora di mandare qualcuno da Zingaretti a porre un paio di questioni. La prima è, banalmente, quanto tempo spera possa durare l’esperienza di governo con i 5S preso atto del vistoso ridimensionamento della loro forza elettorale, ormai squilibrata rispetto alla presenza in Parlamento. La seconda è come pensa (se lo pensa o vuole pensarlo) di promuovere uno schieramento che possa costituire non solo una barriera alla incalzante destra ma una prospettiva politica che dia risposte “di sinistra” e di lunga durata alla crisi economica e sociale.

Un orizzonte che possa riconquistare alla passione e all’impegno milioni di cittadini delusi, amareggiati, sfiduciati che (quando ancora vanno a votare) si spostano a fasi alterne verso chi, di volta in volta, si presenta come efficace rimedio al proprio mal di pancia. Si è smarrita una visione d’insieme, tutto diventa priorità e emergenza e su tutto si pensa di intervenire rattoppano vesti ormai logore e prossime allo sbriciolamento. Non si tratta di indicare un sol dell’avvenire che non ha più, per fortuna, modelli storici calzanti, nè ipotesi di battaglie che producano sconvolgimenti sociali pre rivoluzionari. Semplicemente impegni concreti sul fronte del lavoro, dell’istruzione, della sanità. Dentro lì ci stanno i princìpi dell’uguaglianza, della giustizia e dell’emancipazione. Ma non possono essere solo slogan elettorali buoni per tutti e per ogni momento, devono essere “il progetto”.

Insomma, qualcosa che torni a far credere che un’alternativa è possibile. Già, ma chi mandiamo da Zingaretti a fare questa chiacchiera?

Mi domando se non sia arrivata l’ora di mandare qualcuno da Zingaretti a porre un paio di questioni. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo