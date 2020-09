E’ facile prendere voti quando si effettuano in Sanità assunzioni a pioggia a tempo indeterminato senza concorso per le quali è partito un esposto-querela presso la Procura della Repubblica di Taranto; pensavamo che questa politica clientelare se ne fosse andata con la Democrazia Cristiana, ma non è così ed ha il cattivo odore del voto di scambio.

E’ facile prendere voti quando è la destra a prendere posizione a nostro favore mentre le cozze pelose presentano il conto.

Ma Emiliano non può infangare così la sinistra ! arrogante nella sostanza com’è in questa occasione si permette di affermare che Renzi deve imparare da questa lezione.

Renzi che in campagna elettorale non c’è stata volta che non abbia affermato che sapeva benissimo che i consensi a Scalfarotto non avrebbero fatto la differenza ma che era importante proprio in Puglia smarcarsi da un fare politico che non si addice ad una democrazia compiuta.

No, Renzi non ha niente da imparare da Emiliano e se un parte del sud è ancora ingabbiato in certe logiche non c’è certo materia di vanto !

Renzi non ha niente da imparare da Emiliano e se un parte del sud è ancora ingabbiato in certe logiche non c’è certo materia di vanto ! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo