RISPARMIATEVI ALMENO IL RIDICOLO

Questa “riformetta”, così la definiscono quelli che pure l’hanno confermata, è meglio che niente, dicono. L’aspettavamo da anni, ripetono. Ma cosa aspettavate? Ma quali anni?

C’è stata la possibilità solo quattro anni fa di confermare una riforma organica della Costituzione e l’avete respinta senza neanche voler capire cosa prevedesse e cosa stavate facendo.

Vi siete fatti scappare esattamente quello che ora, a pezzi sparsi, quasi tutti sostengono che servirebbe: superare il bicameralismo paritario, accelerare i processi legislativi, bloccare l’uso strumentale della decretazione d’urgenza, rendere obbligatorio l’esame da parte del Parlamento delle leggi di iniziativa popolare, mantenere un quorum alto per l’elezione del Presidente della Repubblica, ristabilire un giusto rapporto tra Stato e Regioni, e risparmiare spesa pubblica abolendo il Cnel.

Ora si apre una grande stagione di riforme? Lo dissero anche dopo la vittoria del NO nel 2016. E’ l’Italia riformista che aspetta da anni che voi, nell’attesa che siate comodi, la finiate di scambiare lucciole per lanterne, lamentandovi – dopo – del poco e del tardi, dando sempre la colpa a qualcun altro come bambini capricciosi.

Adesso, tra pandemia e Recovery Fund, tra disoccupazione e territorio che si sbriciola, perdiamo tempo a discutere di autonomia rafforzata secondo Zaia e Fontana. Per favore, ora risparmiatevi almeno il ridicolo.

RISPARMIATEVI ALMENO IL RIDICOLO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo