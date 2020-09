Come trasformare un grande paese in uno stato canaglia.

Theresa May ce l’ha con Boris Johnson.La ex e l’attuale primo ministro britannico si stanno scontrando su Brexit, perché la prima non accetta di violare il diritto internazionale, il secondo lo ha proposto in una legge

Quando Theresa May, decisa di gettare la spugna e di cedere il passo a Boris Johnson, che l’aveva pressata durante tutto il suo mandato da posizioni estremiste sulla Brexit, fui facile profeta nel dire che avremmo avuto modo di rimpiangere perfino lei.

Era stata una negoziatrice dura e le aveva tentate tutte, ma non aveva tradito la tradizione di correttezza di fonfo del paese in ossequio alle leggi del diritto internazionale che garantisce, nei limiti del possibile la normalità dei rapporti fra gli stati anche in situazione di conflitto armato.

Orbene come ho ripetuto più volte in questi giorni, Johnson ha trasformato, da questo punto di vista la Gran Bretagna in uno stato canaglia, espressione coniata proprio in quel paese, ed usata più volte in passato per definire gli stati che non rispettando le leggi e le convenzioni internazionali sottoscritte e minacciano la pace e la convivenza mondiale.

Canaglia, per intenderci fu definito l’Iraq alla vigilia dell’azione congiunta, anglo americana sostenuta, senza entusiasmo, anche dai paesi alleati, Italia inclusa, volta all’eliminazione del famigerato dittatore Saddam Hussein, sula base, fra l’altro, di notizie non confermate successivamente nonostante approfondite indagini, di possesso da parte sua di armi di distruzione di massa.Quella guerra “legalmente ingiustificata” è costata e continua a costare non essendo in pratica, mai cessata realmente, centinaia di migliaia di vite ed è stata il big bang di altre follie come il Daesh o Isis, se preferite, con tutto il suo corollario di orrori.

In realtà quella guerra nacque come pretesto per precisi interessi economici, soprattutto degli Usa, collegati al commercio del petrolio.

In questo caso, invece se Johnson farà quello che dice voler fare ed applicherà la legge (illegale internazionalmente) che ha fatto approvare per non rispettare gli accordi con l’Europa,, separandosi da essa senza alcuna compensazione economica, peraltro già concordata, renderà ufficialmente il suo paese uno stato canaglia. A questa azione potrebbe seguire una dura guerra senza l’uso delle armi probabilmente, ma con pesanti ripercussioni sull’economia mondiale e molte altre vittime ridotte all’indigenza anzichè eliminate fisicamente.

Ed infatti, proprio a questo riguardo Johnson viene oggi duramente attaccato proprio dalla May che dopo le dimissioni era scomparsa dalla scena politica.

Che brutto finale, se non cambia qualcosa per il lunghissimo regno di Elisabetta seconda!

