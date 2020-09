DOVREMMO ESSERE LA RESA DEI CONTI: Finalmente dovremmo riuscire ad eliminare un po’ di “spazzatura politica”

Di Maio ha vinto il Referendum, Zingaretti ha vinto le regionali, Salvini ha fallito la sua ennesima spallata, Meloni prende voti alla Lega, ma aveva indicato due candidati Presidenti che hanno perso miseramente, dunque il mio governo esce rafforzato. Il Governo deve portare a casa risultati, soprattutto sul campo dell’occupazione. Servono provvedimenti, la crisi sarà durissima.Matteo Renzi

Ma:Continua la narrazione di facciata, che nasconde i problemi agli italiani, che al 70% se la sono bevuta, salvo sorprese del “dopo”. Prevedibili, previste e che già si profilano.

La vittoria referendaria, solo numerica, abbinata a una sconfitta pesante alle regionali sta accendendo ancora di più lo scontro interno al M5S. Il rischio è l’implosione dei grillini, nel quale si configurano – a dire poco – due partiti. La prospettiva è la rincorsa tra i due spezzoni a radicalizzare di più la spinta populista e antipolitica (“ora tagliamo gli stipendi ai parlamentari”, “il parlamentarismo va superato”) per rassicurare i rispettivi fan e arrestare l’emorragia. Oppure la scissione tra governisti e movimentisti.

Nel primo caso vedo grandi difficoltà per il PD, interessato ora a spingere anche lui, ma non nello stesso senso, sugli “aggiustamenti” istituzionali post referendum, sulla legge elettorale, sul MES, per smentire l’immagine subalterna ai grillini che inquieta il suo elettorato (altra cosa è la subalternità culturale al populismo che è operazione quasi completata). Nel secondo caso, la scissione del M5S, con l’aggravante di ritrovarsi con un alleato di governo numericamente falcidiato in parlamento. Non solo addio strategia dell’alleanza permanente (nella versione additiva o fagocitante fa poca differenza), ma chiari e forti rischi per la tenuta della maggioranza di governo.

Quindi c’è da aspettarsi che le parole roboanti di Zingaretti in favore di telecamere, si traducano nei soliti flebili vagiti in camera caritatis, dove quello che è diventato il maggiore partito italiano si rimetterà a Conte, che non è Merkel, rendendo ancora più palese l’inutilità nazionale dei due puntarelli guadagnati stando fermo. Anzi la tendenza alla stagnazione si accentuerà, come gli elementi di populismo nel PD che serviranno ad aiutare Di Maio nello scontro coi movimentisti. Per la serie che, se tutto va bene, siamo rovinati. Che dirà, se esiste ancora, la minoranza riformista nel PD?

Quindi il concetto di Conte sul governo rafforzato, oltre che aleatorio e propagandistico di corta portata, rivela che, sempre più, l’uomo è in preda ad un delirio di onnipotenza, identificando la sua permanenza al potere con il migliore destino della patria. Concetto in parte vero, e questo è il paradosso nel quale PD e M5S hanno cacciato il Paese. Perché con un governo sbrindellato, e sotto gli attacchi della destra che cerca di coprire così il suo fallimento, il rischio è mancare il Recovery Plan. Quindi occorrerebbe “tenere”. Ma come?

Per la stabilità e il successo del Recovery Plan diventa decisivo il ruolo politico di Italia Viva, Altro che sconfitta, ininfluenza e uscita di scena. E’ esattamente il contrario e chi non se ne è accorto, o fa finta di non capirlo, avrà sorprese. Mi dispiace per voi, signore e signori, ma Renzi non ve lo leverete più di dosso almeno per i prossimi tre anni. E se in un anno, di oscuramento, ha raddoppiato i vostri sondaggi farlocchi…

