Grillo va ricoverato in qualche manicomio .Ma per Sassoli si deve pretendere le dimissioni.

Da cittadino italiano, rispettoso delle leggi e della costituzione, chiedo alla magistratura di indagare il signor Giuseppe Grillo per vilipendio della Repubblica e della Costituzione oltre che per istigazione all’eversione.

Parallelemente invito il dott. Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, a rassegnare le sue dimissioni dalla carica ricoperta, in quanto concessa su indicazione del Parlamento della Repubblica Italiana, nonche’ da parlamentare della Repubblica stessa per essere venuto meno alle sue funzioni di salvaguardia delle istituzioni nel consesso europeo.

Vogliamo provare a condividere questa richiesta come tale, eventualmente esposta in forma di denuncia, affinche’ la magistratura faccia il suo dovere ?

Perché perché mi chiedete.Ma cazzo perché Grillo è come quelle persone fuori di testa che salgono sull’autobus, ti fissano come se quello che stanno per dire fosse colpa tua e poi cominciano a blaterare contro il governo, contro il papa, contro il fratello, contro la portiera…Per fortuna nel frattempo si distraggono e strabuzzano gli occhi un po’ ovunque mentre i passeggeri guardano ostinatamente fuori dal finestrino sperando che alla fine scenda o stia zitto. Persone così provengono da un tragico passato e fanno molta pena, a differenza di Grillo. Non saprei cos’è andato storto nella vita di Grillo e perché si sia messo in testa di detestare l’umanità, ma a differenza del poveraccio sul tram però lui non incute alcuna pena perché è ricchissimo, evade, scende in corsa dall’auto anche sia lui stesso alla guidata uccidendo gli altri passeggeri e ha deciso che va bene così. Anche spintonare i giornalisti e spedirli all’ospedale gli pare sia una cosa a lui lecita. Purtroppo il silenzio stampa sembrerebbe dargli ragione e ora vediamo se c’è un magistrato che intenda procedere. Che uno così dica che la dittatura va benissimo e che occorre togliere di mezzo il Parlamento che è un impiccio e crea solo confusione è quindi in linea col personaggio e Grillo può dire tutto quello che vuole perché non è nessuno. Ma lo può dire sull’autobus virtuale ondeggiando col fiasco, ma non può dirlo nel Parlamento europeo. Qui di sbagliato non c’è quindi solo Grillo, ma pure il Sassoli che è il presidente del parlamento europeo. Sassoli offende tutti gli italiani e se è un tremebondo si tolga di mezzo.Grillo va ricoverato in qualche manicomio .Ma per Sassoli si deve pretendere le dimissioni.

Grillo va ricoverato in qualche manicomio .Ma per Sassoli si deve pretendere le dimissioni. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo