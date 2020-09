Sarebbe ora ma evidentemente fra gente che ha un impiego pubblico, fra pensionati e chi usufruisce del RdC una buona fetta della popolazione non è minimamente interessata al lavoro e non spinge la politica in questa direzione.Comunque: Sono entrambi problemi importanti da risolvere, visto l’esito del referendum, e uno non elude l’altro. Si spera che ci siano sufficienti forze per occuparsi di tutto il necessario.In un paese civile servono le regole ,la legge elettorale è una regola . Certamente non come il Rosatellum , questo non vuol dire tralasciare le altre priorità!

COMUNQUE A CHI CONTESTA LE AFFERMAZIONI DEL RENZI DICO CHE DEVONO SAPERE CHE: Nel referendum di Renzi, che non è passato,la legge elettorale c’era per capire immediatamente chi governava per 5 anni,se nessun partito raggiungeva subito il 50%+1 dei consensi si andava ala ballottaggio con il secondo partito,chi prendeva più voti governava da solo per 5 anni senza cercare di fare alleanze forzate con cani e porci,questa era una legge elettorale perfetta,e infatti tanti adesso si stanno mangiando le mani che non sia stata approvata,sopratutto i 5 stalle(ribadisco STALLE) e a questi stronzi che lo deridono per il risultato elettorale alle regionali li ricordo che.Peccato che i conti finali lo diano al 6,7%…”rosicate per un partito che ha 20 mesi di vita. FORZA AVANTI RENZI CHE SEI SULLA STRADA GIUSTA E IL TEMPO TI DARE RAGIONE. IL TEMPO DELLA RESA DEI CONTI CARI STRONZI E SOLITA ACCOZZAGLIA ALTI IL BENE DL ITALIA NON E DISTANTE 2023 RENZI STRAVINCE. ORA RIDETE PURE NE RIPARLEREMO A TEMPO DEBITO .CIAO.

Parliamo di lavoro, non della legge elettorale! Siete d'accordo?

