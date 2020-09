UN SALUTO A TUTTI NON CERTO AGLI ” ANTIRENZIANI DI MESTIERE FINO AL MIDOLLO “

Malgrado io non sia un tesserato e dovrei passarci sopra a certi pregiudizi di ITALIA VIVA io soffro ugualmente e terribilmente CERTI PREGIUDIZI E A VOLTE ANCHE CERTE DIFFAMAZIONI GRATUITE CONTRO MATTEO RENZI CHE FRA IERI E OGGI È STATO IL POLITICO PIÙ INDICATO COME PERDENTE, COME INUTILE, COME SBRUFFONE , COME TRADITORE ECC…

INVECE MATTEO RENZI NON SOLO NON È SCOMPARSO COME DAVANO TUTTI I SONDAGGI MA HA CONTRIBUITO IN MODO RILEVANTE SU TUTTO IL,TERRITORIO DOVE SI É VOTATO MA SOPRATTUTTO A MANTENERE LA TOSCANA GOVERNATA DA UN NUOVO GOVERNATORE DI SINISTRA RIFORMISTA , SCELTO PROPRIO DA RENZI , SFIORANDO IL 5% E IN CAMPANIA L’8% CON LA CONFERMA STRAORDINARIA DI DE LUCA , NON CERTO ZINCARETTIANO.

Non vi è alcun motivo per avere pregiudizi politici e personali contro M.RENZI perché , contrariamente al parere di tanti ” pupazzi diffamatori di mestiere “, RENZI rientra fra i politici che si esprimono secondo quelle che sono le regole ordinarie e straordinarie della grande Politica.

Avete mai visto Renzi mandare a “vaffanculo” le nostre istituzioni? Avete mai visto Renzi raccontare frottole sui vaccini? Avete mai visto Renzi diffamare un pentastellato o LEGHISTA? Avete mai visto Renzi ritirarsi , come un coniglio impaurito, da un confronto politico pubblico? Avete mai visto Renzi sbagliare anche un solo un congiuntivo? ( Io ne sbaglio tanti) .Avete mai visto Renzi rassegnato al deficit economico e all’aumento della disoccupazione del nostro paese prima e dopo il lockdown CAUSATO dal virus? Avete mai visto Renzi confondere la Grecia o altri paesi mediterranei con la Russia, oppure il Cile con il Venezuela, o IL LIBANO CON LA LIBIA ?

Miei cari ANTIRENZIANI DI MESTIERE GIORNALISTI,POLITICI FASCIOSOVRANISTI, PENTASTELLATI , FINTI COMUNISTI E MAGISTRATI MANETTARI, AVETE mai visto Renzi somministrare la comunione di RENZINI SECCHI , BAGNATI NEL CLOROFORMIO COME FACEVA UN CERTO VENERATO PREGIUDICATO E STRANAMENTE ANCHE MANETATRO ? IO MAI!!

IO PENSO CHE QUESTI ANTIRENZIANI DI MESTIERE neppure sappiano dove sia la loro porta di casa quando diffamano o insultano RENZI NEL SUO ESERCIZIO POLITICO., TRA L’ALTRO PROMOTORE DI QUESTO GOVERNO, SENZA IL QUALE I GRILLINI SAREBBERO OGGI TUTTI SEPPELLITI, ANZICHÉ FESTEGGIARE UNA FALSA VITTORIA O MEGLIO UNA VITTORIA DI PIRRO CHE VEDRÀ ALLONTANARE DAL PARLAMNETO NON MENO DI 250 DI LORO SU 330.

Tanti antirenziani di mestiere , fra cui tanti parlamentari grulli sono un miscuglio di ignoranza politica , di violenza verbale e anche “mangiatari” incompetenti fino al punto che molti di loro chiedevano i rimborsi allo stato per vitto e alloggio fuori casa mediante la sola presentazione degli scontrini delle spese ” non proprio trasparenti”, accontentandosi tra l’altro , di un solo piatto di lenticchie mescolato a qualche gamberone congelato e cioccolata amara, uno schifo di ricetta..

