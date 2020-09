GENTE STATE ALLA LARGA DA QUESTO INDIVIDUO,E PER LA VOSTRA SALUTE FISICA E MENTALE.

PERCHE’ SALVINI NON ASCOLTA I MEDICI? IERI A FORMELLO AVEVA CONFESSATO TRA IL BRUSIO DELLA PLATEA: “CI TENGO AD ESSERE QUI ANCHE SE UN PO’ DOLORANTE E UN PO’ FEBBRICITANTE”- POCO PRIMA IL LEADER LEGHISTA AVEVA SPIEGATO CHE IL MEDICO GLI AVEVA CONSIGLIATO DI STARE A CASA. MA LUI NON AVREBBE RINUNCIATO AD ANDARE ALL’INCONTRO POLITICO: “OGGI LA GIORNATA NON È PARTITA BENISSIMO, SONO STATO DUE ORE ATTACCATO AL CORTISONE E QUANDO MI SONO ALZATO IL MEDICO MI HA DETTO, LEI ADESSO VA A CASA. E IO GLI HO RISPOSTO…”

«Ci tengo ad essere qui anche se un po’ dolorante e un po’ febbricitante». Esordisce così Matteo Salvini durante la manifestazione politico culturale “Itaca 20.20”, un viaggio tra le idee. Una tre giorni di incontri con esponenti della politica. Ieri la tappa con il capo della Lega era a Formello. Quando il leader del Carroccio ammette di avere qualche linea di febbre si alza un leggero brusio in platea. Oggi quando si parla di febbre, si ha subito paura di aver contratto il coronavirus. Poco prima Salvini aveva spiegato che il medico gli aveva consigliato di stare a casa. Ma lui non avrebbe rinunciato ad andare all’incontro politico. Ecco cosa ha detto: «Oggi la giornata non è partita benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato il medico mi ha detto, lei adesso va a casa. E io gli ho risposto si prima vado ad Anguillara Sabazia, poi a Formello e termino a Terracina. Ma la sera vengo a casa».

CARO SALVINI O SEI IGNORANTE O CO…ONE. CHE SENSO HA ANDARE IN GIRO E INFETTARE L’ITALIA.PER FORTUNA NON TI CAGA PIÙ NESSUNO. ultima modifica: da

