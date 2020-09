Laura Castelli, ragioniera con laurea breve in economia aziendale, prende il posto di Carlo Cottarelli quale responsabile della spending review.

Per chi non conoscesse il modesto curriculum di Cottarelli, alcuni brevi cenni.

Laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università di Siena, ha conseguito il master in Economia presso la London School of Economics. Ha lavorato nel Servizio Studi della Banca d’Italia (1981-1987), Dipartimento monetario e settore finanziario, e dell’Eni (1987-1988).

Dal settembre 1988 lavora per il Fondo monetario internazionale (FMI)nell’ambito del quale ha fatto parte di diversi dipartimenti: il Dipartimento europeo, del quale è stato vicepresidente; il Dipartimento monetario e dei capitali; il Dipartimento Strategia, Politica e Revisione, del quale è pure stato vicepresidente, occupandosi tra l’altro di riforma della sorveglianza; il Dipartimento Affari Fiscali.

Nel 2001 è stato senior advisor nel Dipartimento Europeo come responsabile per la supervisione della attività del FMI in una decina di Paesi, ed è capo della delegazione del FMI per l’Italia e per il Regno Unito. In passato è stato capo delle delegazioni del FMI per diversi Paesi europei tra i quali l’Ungheria e la Turchia.

Dal novembre 2008 al 2013 ha assunto l’incarico di direttore del Dipartimento Affari Fiscali del FMI. Sembra uno scherzo, ma è la dura realtà di un Paese destinato al fallimento.

Ed è così che si va a ramengo! Vogliono che lo Stato possa risparmiare, ma con queste scelte lo indebitano oltre ogni immaginazione. Con il loro irragionevole criterio del “Uno vale uno” non si accorgono che, invece, non c’è eguaglianza fra Cottarelli che vale moltissimo e la Castelli che vale uno. A soluzione di problemi complessi, articolati e seri propongono sempre progetti insensati e, a volte, come in questo caso, pericolosi oltre che ridicoli.

Non si smentiscono mai!

Oggi questa insulsagine …. E ieri la dichiarazione del loro folle leader Grillo che afferma di non credere nel parlamento.

C’è da preoccuparsi: questi nani politici, giorno dopo giorno, distruggeranno l’economia e la credibilità del nostro Paese.

E il popolo invochera’ un salvatore.

Magari Salvini, che è anche peggio dei grillini, ed anche folle e inadeguato oltre ogni misura

