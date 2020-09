Mi sto convincendo sempre più, che Zingaretti sia un uomo molto fortunato. Sbaglia la scelta del candidato alla regione Liguria, perde le Marche e mantiene Campania, Puglia e Toscana non per meriti suoi ma per quelli di altri. Ed è ritenuto un vincitore!!! Alle Europee quando il seguito elettorale di Renzi era ancora molto forte riesci’ ad evitare il tracollo elettorale perché il politico di Rignano non si decise ,per tempo, ad uscire dalla tana dei serpi. Tutti dicevano voto pd perché c’è Renzi! Se fosse uscito, quando uscii io, il pd forse non avrebbe avuto più del 15 %. Invece Zingaretti si glorio’ che il partito aveva tenuto per merito suo. Non mi so spiegare, ancora oggi, perché Renzi non abbandono’ pd prima delle elezioni europee, provocando una grande sconfitta a chi lo aveva umiliato, chiedendo scusa agli italiani per il suo operato !

Mi sto convincendo sempre più, che Zingaretti sia un uomo molto fortunato. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo