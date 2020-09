Quello è il punto principale la lotta ha gli evasori. E l’Italia ha bisogno prima di tutto una legge più dura contro l’evasione fotocopia di quella americana.

“Il #redditodicittadinanza a 1,5 milioni di evasori, secondo stime INPS e ISTAT. Non stiamo aiutando chi ha davvero bisogno e penalizzando le famiglie, soprattutto al Sud”: la sacrosanta denuncia di Tito #Boeri chiarisce la portata del fallimento del reddito di cittadinanza, che costa un mare di risorse, non interviene dove dovrebbe e non produce lavoro.

L’Italia ha bisogno di misure di contrasto alla povertà e di politiche attive per il lavoro, non di un sussidio che non funziona.

NON solo TRIDICO non ha detto nulla,ma è pure il nuovo mega direttore della stampa GIANNINI servitore, ieri di De BENEDETTI ed OGGI di AGNELLINO che lo difende sia TRIDICO CHE IL REDDITO DI NULLAFACENZA E DA EVASORE. .

Non facciamo confusione, con chi ha poca voglia di lavorare,con chi ha tanta voglia di sfruttare o con chi è meno fortunato di un truffatore o di un evasore.L’Evasore puro non lo fà mai per necessità, altrimenti cambierebbe mestiere o professione. I CONTROLLI seri sono la priorità, più che preoccuparsi delle forze dell’ordine, che tra polizia,carabinieri,finanzieri vigili urbani guardie carcerairie e militari in tempo di pace sprecati nelle missioni umanitari, sommati fanno un numero astronomico mentre si potrebbe impiegare molti di questi per SCOVARE I VERI EVASORI.

Quello è il punto principale la lotta ha gli evasori. E i GRULLI NE FANNO PARTE IN MASSA.

