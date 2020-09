SAPETE PERCHÉ L’ITALIA HA UN INTERESSE MONDIALE, DOVE TUTTI VORREBBERO ABITARE?

– L’italia occupa lo 0,5% della Terra, e ci vive lo 0,83% dell’umanità.

– Le condizioni bio climatiche sono uniche al mondo, permette alla penisola di essere la PRIMA nazione al mondo per biodiversità:

7.000 differenti vegetali, segue il Brasile con 3.000;

58.000 specie di animali, segue la Cina con 20.000;

1.800 vitigni spontanei da uva, segue la Francia con 200;

997 tipi di mele, in tutto il mondo ne esistono 1.227;

140 tipi di grano, seguono gli USA con 6;

– L’Italia possiede il 70% del patrimonio artistico e umano, il rimanente 30% è sparso in tutto il resto del pianeta.

In pratica siamo in un giardino dell’Eden, ma pochi italiani lo apprezzano, e rispettano come tale.

SAPETE PERCHÉ L’ITALIA HA UN INTERESSE MONDIALE, DOVE TUTTI VORREBBERO ABITARE? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo