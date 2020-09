Sarà una buona notizia?

Matteo Renzi, due forzisti e un M5s pronti a passare a Italia Viva dopo le Regionali: c’è anche lady Mastella

Matteo Renzi lo dice da un pezzo, ma questa volta potrebbe davvero raggiungere “quota venti” a Palazzo Madama. “Sono pronto ad accettare scommesse” assicura, arrivando addirittura a prevedere “entro Natale” nuovi arrivi. Si tratterebbe, secondo indiscrezioni mosse dal Corriere della Sera, di Sandra Lonardo, niente di meno della moglie di Clemente Mastella, nonché ex azzurra. Come lei, tra i nomi spunta anche quello del senatore di Forza Italia Andrea Causin. Così come quello di alcuni grillini in sofferenza. Tiziana Drago, per esempio, che sembrava in procinto di passare alla Lega, dopo l’esito delle Regionali potrebbe invece unirsi al giglio magico.

