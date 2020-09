VERGOGNA.Predicano bene…. e razzolano male…. Mi auguro che tutti finalmente lo abbiano capito….

Senza dubbio vergognoso, quali meriti avrebbe acquisito questo soggetto non è dato sapere se non che facesse parte dei grillini. Triplicarsi, quasi, uno stipendio e con data retroattiva di questi tempi è davvero scandaloso.Due pesi e due misure…come tutti quelli che vivono di.ipocrisia….!! Credo che lo abbiano ampiamente dimostrato!/Meno male che gli imbecilli,si distruggono da soli!!! Ed è solo questione di tempo!!… il grillino e’ il peggior politico degli ultimi anni: bugiardi, ipocriti, populisti della minghia, incantatori di serpenti, nullafacenti ecc ecc. Però chi governa con loro, sono moralmente responsabile insieme a loro,serve il coraggio di mandarli a quel paese? E sarebbe opportuno un sussulto di orgoglio da parte di ItaliaViva e lo dico da tesserato. Ci sono persone che aspettano la CIG e a questo soggetto mediocre, al quale non si risparmiano responsabilità per la gestione pessima dell’INPS si riconosce una gratificazione? Serve farlo dimettere anche a costo che salti il governo.Su coraggio! coraggio serve.

Questo il fatto: un nuovo decreto interministeriale a firma della Ministra del Lavoro, la cinquestelle Catalfo, e del Ministro delle Finanze Gualtieri, stabilisce un sostanzioso aumento di stipendio per il Presidente dell’INPS Tridico, che così passa dagli attuali 62mila euro all’anno a 150mila, con effetto retroattivo (cioè con decorrenza dalla data di nomina).

Chiariamo subito una cosa: io non penso che ci sia nulla di scandaloso nel prevedere uno stipendio congruo per ruoli pubblici di altissima responsabilità che richiedono notevoli competenze e professionalità.

Il rischio è che quei posti vengano “snobbati” dai migliori manager e occupati solo da quelli mediocri e improvvisati che ad esempio, per dirne una, dopo mesi e mesi non riescono ancora a pagare la cassa integrazione a tutti i lavoratori. Ecco, scandaloso è mettere degli incompetenti nei ruoli chiave, semmai.

Ma lo spettacolo davvero suggestivo è osservare la metamorfosi dei populisti.

La spericolata inversione a U di quelli che prima trascorrevano le giornate a contare le auto blu degli altri e adesso, giunti al potere, viaggiano in sterminati cortei di fuoriserie coi lampeggianti da far invidia al presidente degli USA; quelli che inorridivano per gli staff dei “politici” e oggi hanno uffici di gabinetto degni della corte di Versailles; quelli che volevano dimezzare gli stipendi degli avversari e sono finiti a raddoppiare gli stipendi degli “amici”; quelli che volevano aprire il Parlamento come una scatola di tonno, ma quando hanno assaggiato il tonno ne sono diventati ghiotti.

La sbornia populista della retorica anti-casta che per anni ha monopolizzato il dibattito politico è finita così, in farsa.

Restano solo il mal di testa, le vertigini e un retrogusto amaro al sapore di ipocrisia.

Mostra meno

VERGOGNA.Predicano bene…. e razzolano male…. Mi auguro che tutti finalmente lo abbiano capito…. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo