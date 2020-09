Ha cambiato padrone ora lavora per Canale 9, la rete di Discovery italia, ma la musica è la stessa. È legittimo e anche simpatico fare satira sui personaggi politici, alcuni ne traggono persino vantaggio, come Vincenzo De Luca. Il compito di un guitto-imitatore è quello di esaltare e anche ridicolizzare i caratteri dei personaggi che interpreta, ma se condisce la sua interpretazione mistificando la realtà, allora siamo su un piano diverso. Nell’ultima puntata del suo programma, ha toccato appena di striscio la performance dei pentadementi, a lui molto cari, ha evitato di dire che si sono dissolti e disintegrati. Invece, si è concentrato su Renzi e sul partito, mettendo in scena una solenne bugia. E no, caro Crozza, questa non è satira, si chiama mistificazione della realtà. Italia Viva ha avuto un successo insperato, visto che tutti si attendevano che il 2% pronosticato diventasse realtà. Caro guitto, le bugie offendono una comunità di donne e uomini, che si sono battuti per gli ideali in cui credono. La bugia non è satira, è lotta politica celata dietro la maschera del pagliaccio. Spandere il discredito, dalle tavole del palcoscenico sul quale ti esibisci, non è concesso nemmeno a un “BUFFONE”.

