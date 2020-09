Sull’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Recovery Fund, “si gioca la credibilità, non solo del governo, ma dell’intero sistema-Paese. Non possiamo fallire su questo progetto”. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al Festival dell’Economia Civile in corso a Firenze.”Stop a quota 100″ Il premier da Trento annuncia: “È un progetto triennale, non sarà rinnovato”

“Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all’ordine del giorno il rinnovo di quota 100”. Lo dice il premier Giuseppe Conte al festival dell’Economia di Trento.

“Tra le riforme che ci aspettano – spiega Conte – possiamo anche lavorare su quella delle pensioni. Dobbiamo metterci attorno a un tavolo: ad esempio fare una lista dei lavori usuranti mi sembra la prospettiva migliore. Un professore universitario vorrebbe lavorare a settant’anni, mentre in tanti lavori usuranti non possiamo prospettare una vita lavorativa così lunga. Dobbiamo avere il coraggio di differenziare”.

Conte parla anche dell’andamento dell’economia: “Standard & poor ha fatto le stime di calo del Pil più ottimistiche di quelle che abbiamo noi attualmente: danno 8,9% – afferma -. L’Istat ci dà un indice di fiducia che sta salendo. Abbiamo dati molto positivi ma l’Italia non potrà mai avere un rimbalzo molto significativo se gli altri Paesi europei si troveranno nei guai. Non si cresce da soli”.

Il premier affronta anche la questione scuola: “La scuola è un problema serio: lo

stiamo affrontando seriamente – afferma -. Abbiamo investito 7 miliardi. Le graduatorie sono gestite con trasparenza, la digitalizzazione ha messo in evidenza alcuni errori” ma sulla scuola e le graduatorie “abbiamo fatto tantissimo”. E aggiunge: “Tutto si può imputare alla ministra Azzolina meno che un disimpegno o scarso impegno”.

L’aumento di stipendio del presidente Inps Pasquale Tridico? “Non ero informato di questa vicenda – dice il premier -: ovviamente ho chiesto accertamenti perché vorrei approfondire la questione. Permettetemi di comprenderla bene poi formulerò una valutazione più compiuta. Sono abituato a parlare seriamente: fatemi fare una verifica e alla fine parlerò”.

Toh, ogni tanto l’Avvocaticchio ruba a cosiddetti “nemici interni” qualche idea che prima era sbeffeggiata (la storia di quota 100) e la rilancia come sua … meglio di Niente.Ma con te o con Salvini la fregatura sarebbe stata lo stesso:chi avrebbe pagato il debito dell’emissione di nuovi Bot o chi pagherà il recovery fund ?

E: Si ritornerà alla piena legge Fornero senza tenere conto dei lavori pesanti ed usuranti che non garantiscono un periodo lungo di vecchiaia e di pensione….eppure sarebbe stato più facile far continuare quelli dei lavori di Ufficio e dei ministeri…se vanno in pensione a 67 anni,non avendo malattie pregresse possono arrivare a 100 anni..quindi tanti anni di pensione da pagare.Ma dopo i VITALIZI e le PENSIONI D’ORO si sono aggiunti i redditi di CITTADINANZA ai soliti raccomandati . più un miliardo di euro ai 26 MILA proff.di RELIGIONE – ” forza italia ”

Conte da FIRENZE e da TRENTO: “Su Recovery non possiamo fallire, in gioco credibilità. Stop a quota 100″Invece il REDDITO di NULLAFACENZA sarà rinnovato sine die: gli elettori che ne usufruiscono ringraziano, quello di credibilità ce ne da a palate vero. ultima modifica: da

