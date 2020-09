Conte: “Quota 100 non sarà rinnovata. Non ci saranno nuovi lockdown nazionali”

Nessun rinnovo per Quota 100, la riforma bandiera della Lega di Matteo Salvini varata dal governo Conte 1, composto dal Carroccio e dal Movimento Cinque Stelle. È sicuramente questa la dichiarazione di maggior impatto politico tra quelle pronunciate ieri dal presidente del Consiglio al Festival dell’Economia di Trento. “Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all’ordine del giorno il rinnovo di quota 100”, ha detto Conte. “Tra le riforme che ci aspettano possiamo anche lavorare su quella delle pensioni. Dobbiamo metterci attorno a un tavolo: ad esempio fare una lista dei lavori usuranti mi sembra la prospettiva migliore. Un professore universitario vorrebbe lavorare a settant’anni, mentre in tanti lavori usuranti non possiamo prospettare una vita lavorativa così lunga. Dobbiamo avere il coraggio di differenziare”.

Lo stop a Quota 100 ha già provocato le ire di Matteo Salvini: “Vogliono tornare alla legge Fornero!? La Lega non glielo permetterà, promesso. Non si scherza con i sacrifici di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani”, ha commentato il leader della Lega.

Nel corso del suo intervento a Trento, Giuseppe Conte ha anche escluso il ricorso a un nuovo lockdown nazionale in caso di forte aumento dei contagi: “Io escludo pubblicamente un nuovo lockdown nazionale, perché siamo in una situazione diversa rispetto a quella di inizio anno”, ha detto il premier. “Se si svilupperanno dei cluster potremo intervenire in modo circoscritto, perché abbiamo un sistema sofisticatissimo per incrociare i dati. Ai cittadini dico: riprendiamo la vita sociale con cautela ma con fiducia. Se dovessero smettere il rispetto di minime regole è chiaro che i numeri potrebbero salire ma se continueremo come adesso sono molto fiducioso”.

Il presidente del Consiglio ha parlato anche delle possibili modifiche ai Decreti Sicurezza, chieste a gran voce dal Pd: “Prima dell’estate è già stato fatto un lavoro intenso. Vogliamo allargare il meccanismo di sicurezza e protezione per i cittadini e per i migranti stessi, che arrivano spesso in condizioni di fortuna. È un progetto molto più ampio che cercheremo di integrare nelle modifiche che al primo Consiglio dei ministri utile cercheremo di portare. Ci stiamo lavorando adesso sul piano tecnico”.

