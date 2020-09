“Dopo il caso Corona stop agli ospiti fissi pagati in Rai”. Lo chiede Anzaldi (Iv): “creano siparietti video da viralizzare”

“Il caso Corona a Cartabianca su Rai3, esploso con gli insulti sessisti alla conduttrice dopo una lunga sequela di episodi deprecabili, fa emergere lo scandalo degli ospiti fissi. Ora la Rai deve fare trasparenza e dare il buon esempio a tutte le emittenti: stop agli ospiti fissi pagati, altrimenti siano resi pubblici i compensi affinché i telespettatori sappiano che non si tratta di opinionisti e commentatori ma di autori della redazione retribuiti”. Lo scrive su facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai.

“Le riflessioni di Enrico Mentana e Aldo Grasso – prosegue Anzaldi – sulle storture del sistema mostrano che aumenta la presa di coscienza sul degrado dell’informazione politica. Quando le sorti dell’unico talk show Rai di prima serata vengono fatte dipendere dai commenti da Bar sport di un alpinista maleducato e insultante, significa che si è toccato il fondo. La reazione apparsa morbida della conduttrice, peraltro, fa pensare: i siparietti acchiappa ascolti contano più della dignità dell’informazione e della trasmissione? Ora serve un cambiamento radicale. Stop agli ospiti fissi pagati che, per tutelare il compenso, devono fare ‘notizia’ creando siparietti video da viralizzare. È giusto che i commentatori girino, anche per tutelare il pluralismo, e non si creino rendite di posizione in capo a pochi volti noti e ai loro agenti”.

