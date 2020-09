FACCE DI TOLLA

Li senti sbraitare a beneficio di telecamere e non puoi non chiederti

“Ma questi vogliono prendenderci per i fondelli?”

Ma veramente, il Giggetto da Pomigliano, pensa di chiedere chiarimenti sulla vicenda Tridico?

E chi sarà il prescelto a cui spetterà l’ingrato compito?

Sarà forse sorteggiato tra gli adepti?

o sarà prescelto dopo consultazione sulla piattaforma?

O magari dagli Stati Generali?

Oppure, più probabilmente, si pensa di affidare la consulenza al miglior ministro che la Repubblica abbia mai avuto, certo Toninelli?

Roba da pazzi, provate con un disegnino, sarà, forse, più facile.

Prendete la Vignetta dell’ombrello di Altan, forse capirà.

Basterebbe un semplice sms o magari un Whatsapp, insomma qualcuno dello sterminato esercito dei conigli (ex leoni) da tastiera, a ricordargli che è stato proprio lui, nel giugno 2019, assieme al suo sodale di governo di allora (il governo del popolo, lo ricordate?), a fissare l’aumento del 50%, con retroattività, dello stipendio, rispetto a quanto percepiva il predecessore, Boeri.

Poraccio, i trionfi referendari lo hanno annebbiato.

Non ricorda lo smemorato di Pomigliano che è stato proprio lui, assieme al suo socio leghista, a spartirsi le poltrone DELL’INPS, affidando la Presidenza a Tridico (papà del reddito di cittadinanza) e la vice presidenza a Verbano (lega).

E tutto questo, tra RdC e Quota 100, mentre continuava l’allora luna di miele del cosiddetto Governo del Popolo, ci facevano un mazzo così.

Tutto questo è avvenuto sotto i nostri occhi, appena poco tempo fa, ma sembra passato un secolo, e in molti hanno dimenticato, lo smemorato di Pomigliano, sicuramente.

Anche i leoni (oggi conigli) da tastiera, coloro che propagandavano la scatoletta di tonno, hanno dimenticato.

Finanche il barbaro (l’ex sodale) sembra cadere dal pero e lo senti chiedere le dimissioni di colui che lui stesso ha contribuito alla nomina.

E adesso che anche la sua Quota cento, comincia a scricchiolare, vedrete quanti altri mal di pancia e chiarimenti andranno a chiedere in giro.

E se a tutto questo aggiungiamo che neanche il Conte/2 sa ciò che è stato deciso dal Conte/1, non ci resta che piangere.

FACCE DI TOLLA

