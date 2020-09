I 5* alla ricerca dell’Arca perduta per ritrovare se stessi,ma il Premier Conte finalmente da una accelerata al sistema di Riforme del Paese, da sempre auspicata dal Partito democratico.L’abolizione di Quota 100 è una svolta importante dice Zingaretti e rimedia ai danni del governo populista del duo Di Maio/Salvini. Matteo Salvini annuncia invece barricate e tuona fuochi e fiamme minacciando la Lega non lo permetterà. Con un Pd che continua a chiedere al governo di fare, fare e poi fare, e un Movimento Cinque Stelle in cerca di se stesso,senza riuscire a trovare il bandolo della matassa. Il Premier Conte dice: non dobbiamo disunirci, senza sfilacciarsi, rivolgendosi anche all’opposizione, ma parlando soprattutto agli alleati. Perché questa è “la fase cruciale della ricostruzione. Possiamo vincere la sfida della ripartenza”. Insomma, il messaggio è: ci sono i 209 e più miliardi del Recovery Fund da spendere. Pensiamo a come investire quelli, e non ci perdiamo nelle liti, non mettiamo a repentaglio la maggioranza. I piani cominciano a definirsi, “aggregheremo i singoli progetti, che forniranno una visione di Paese, in linea con le indicazioni Europee. Avremo una struttura normativa dedicata al Recovery plan”. Un’operazione per tornare a crescere, a investire, e ad avere una prospettiva complessiva per superare il debito. PS. la prospettiva deliniata da Conte può sembrare difficile da realizzare,ma non c’è nessuna altra strada per Salvare in nostro Paese solo i 209 miliardi di euro e la Caparbietà del PD pronto a sopportare le stupidaggini di Grillo e convivere con i cinque stelle allo sbaraglio.

