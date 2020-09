LA REVOCA DELLA CONCESSIONE AD ASPI

Riformismo significa anche sapere correggere gli errori di sistema, non in base ai dogmi di una ideologia ossificata, ma partendo da pochi principi, ma saldi e democraticamente condivisi. Come quelli, ad esempio, che garantiscono la libera iniziativa dell’impresa, in un mercato che assicuri a chi lo vuole l’accesso con pari opportunità, dunque concorrenziale e contrario ai monopoli e alle posizioni dominanti, considerando il valore sociale dell’impresa come stabilito nella nostra Costituzione.

Questi sono principi liberali, nati proprio per garantire la libertà di mercato e per correggere, con regole opportune, chi in nome – malinteso – di quella libertà, in realtà impedisce agli altri di esercitare la sua.

Ho fatto questa premessa perché trovo sbagliato richiamarsi ai principi liberali per dissentire dall’eventuale revoca della concessione ad Aspi (Benetton). Semplicemente perché, se si studia attentamente la storia di quella concessione e come è stata gestita fino ad ora, se ne ricava che l’operato di Aspi è indifendibile proprio appellandosi ai principi liberali classici.

Per farla breve risulta evidente che quella concessione è stata gestita avendo come scopo principale il ritorno economico per gli azionisti, più che la soddisfazione degli utenti. Cosa gravissima se si considera che si trattava di gestire un servizio pubblico per conto dello Stato, cioè di quegli utenti.

Ovviamente la mia convinzione ha tutt’altre motivazioni da quelle del M5S, talmente incapaci da non riuscire a motivare neanche una eventuale decisione giusta. Il colmo.

Semmai c’è da osservare che, nel tempo, lo Stato stesso ha subordinato i suoi interessi a quelli dell’impresa concessionaria. Segno che, contraddicendo ogni principio di libero mercato, la gestione di quella concessione è diventata l’esempio plastico di un capitalismo “di relazione”, cialtrone e non concorrenziale.

Quindi è bene che, dopo questa pessima prova, lo Stato si corregga, ritornando a tutelare, in uno, l’interesse dei suoi “azionisti”, i cittadini, e la libera concorrenza.

Per questo la futura gestione non deve essere esercitata dallo Stato, ma da un soggetto imprenditoriale nuovo che garantisca economicità, efficienza e il vantaggio in primo luogo degli utenti. Si può fare.

LA REVOCA DELLA CONCESSIONE AD ASPI ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo