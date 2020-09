Niente polemiche, ma cambiamo registro. Da più di 5 lustri abbiamo foraggiato i nostri imprenditori in un crescendo continuo: abbiamo dato denaro alle imprese per creare lavoro. Con scarsi risultati, nonostante le ore lavorate degli operai siano più numerose ad esempio della Germania. Senza contare che molte imprese le tasse le pagano in altri paesi.

Proviamo a fare il contrario, diamo lavoro alle imprese per creare ricchezza ai lavoratori, alle imprese e allo Stato.

La riduzione delle tasse chiesta da chi neanche le paga è solo propaganda a buon mercato. Le tasse si ridurranno aumentando la ricchezza e mandando in galera i grandi evasori, i ladri che “finanziano” i partiti per non pagarle. Anche i sindacati sono troppi: ne basta uno come è uno il sindacato degli industriali. E forse il paradiso fiscale si trasferirà qui e non nelle isole vergini.

Niente polemiche, ma cambiamo registro,per il bene del popolo ITALIANO

