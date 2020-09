Ultimatum del governo ad Autostrade.Revoca della concessione se entro il 30 settembre non arriveranno risposte da Atlantia per procedere su Aspi pubblica con l’ingresso di Cdp.

Avanti con la revoca della concessione ad Autostrade, se da Atlantia entro il 30 settembre non arriveranno risposte che consentano di portare avanti il percorso deciso a luglio dal governo per rendere Aspi pubblica con l’ingresso di Cdp. E’ la linea del governo emersa, a quanto si apprende, da un vertice che si è svolto nella notte di ieri a Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe Conte, come anticipato da alcuni quotidiani, si è confrontato con i ministri Roberto Gualtieri e Paola De Micheli. Con loro il segretario generale di palazzo Chigi Roberto Chieppa e i capi di gabinetto dei ministeri dell’Economia Luigi Carbone e delle Infrastrutture Alberto Stancanelli. Ne sarebbe emersa, a quanto spiegano fonti di governo, la valutazione di una situazione “sempre più compromessa” e una posizione unitaria in favore dell’avvio della procedura di revoca, se non arriveranno le risposte sollecitate nei giorni scorsi anche in uno scambio di lettere con l’azienda.

Se non ci fossero organi di garanzia nazionali ed europei saremmo di fronte ad un esproprio proletario.Va bene che arrivano 209mld, ma buttare 20mld in danni, mentre c’è il mercato disposto a farlo è da emeriti deficienti.Ma è così difficile comprendere che autostrade, Aspi, Atlantia non solo solamente dei Benetton ma di milioni di normali cittadini che posseggono direttamente o indirettamente azioni di queste società?

Una dei valori più importanti che una istituzione pubblica ha è la credibilità e quale credibilità può avere uno stato che prima sigla dei contratti con soggetti privati e poi li viola unilateralmente? Comunque la revoca arricchirà Atlantia, vincendo le cause civili contro questo governo di dilettanti. Certo che ci vuole la revoca, ma con i contratti di concessione in essere, fatti anni fa a favore dei Benetton, sappiamo la storia, sarà durissima in tribunale per il Governo (finchè non ci sono sentenze sulle responsabilità penali). va a finire che pagheremo noi contribuenti, almeno una buona parte.

Ve lo dicono personaggi molto competenti in materia che state buttando soldi che dovremo pagare noi contribuenti, ma la vostra scarsa competenza e intelligenza e testardaggine vede solo la revoca.E allora! Ma revocatela, ‘sta concessione, se non vi sta più bene e avete soldi da buttare. Ma fatelo in silenzio, evitando di strumentalizzare una questione personale giusto per far cagnara con una serie infinita di minacce a vuoto e far dimenticare la vergogna di un ministero incapace di esercitare il dovuto controllo sui concessionari.

Con una pletora di avvocati e avvocatucchi (più questi dei primi) nel governo e nei partiti, i grossi temi dell’Italia (ex-Ilva, Alitalia, Autostrade ecc.) come vengono affrontati? mai da esperti o persone che conoscano le problematiche industriali o che provengano da esperienze operative, ci mancherebbe altro!!!, ma da improvvisati so-tutto-io in campo penale o civilistico … e c’è allora da meravigliarsi che nessun problema venga risolto, ma che lo si aggravi e lo si incancrenisca, inconsapevolmente o meno, dietro il vessillo del “più ci son processi più c’è speranza” (per gli avvocaticchi, non per il Paese)?

Questi ancora non hanno capito che lo scontro legale è esattamente quello che Atlantia sta cercando. In questo modo tra processi, ricorsi, appelli, cassazione, ricorsi alla corte europea, etc. avranno ancora una decina d’anni di gestione delle Autostrade garantita. Atlantia ha traccheggiato qualche mese in attesa delle elezioni regionali/referendum, perché un eventuale cambio di governo avrebbe portato la trattativa su un tavolo a loro più favorevole. Adesso che è certo che il governo durerà altri tre anni, le paludi dei tribunali sono il terreno più favorevole dove scontrarsi.

Va bene che arrivano 209mld, ma buttare 20mld in danni, mentre c’è il mercato disposto a farlo è da emeriti deficienti ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo