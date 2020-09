“Via Quota 100 e i decreti sicurezza”, Conte promette da sempre ma ora deve mantenere

Un colpo di spugna che farebbe bene alla sinistra e che cancellerebbe la prima esperienza al governo del Movimento 5 Stelle. E le tracce delle politiche salviniane. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla 15esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, ha annunciato che Quota 100 verrà archiviata, il rinnovo “non è all’ordine del giorno” e che i decreti sicurezza saranno riscritti “al primo Cdm utile con un “progetto ampio” per garantire “un meccanismo di protezione per i cittadini e per i migranti”.“Non dobbiamo disunirci”, dice il Premier rivolgendosi anche all’opposizione, poiché questa è “la fase cruciale della ricostruzione. Possiamo vincere la sfida della ripartenza”. E quindi spendere i 209 miliardi del Recovery Fun. “Aggregheremo i singoli progetti che forniranno una visione di Paese, in linea con le indicazioni Ue. Avremo una struttura normativa dedicata al Recovery Plan”, ha aggiunto.

DECRETI SICUREZZA – “Nessuno può pensare che la gestione dei flussi migratori, un fenomeno così complesso e da gestire con approccio multilivello, possa essere risolto da un mese all’altro. È un percorso che stiamo facendo e che già ha segnato una prima tappa nell’estate 2018 quando maturò la consapevolezza che Dublino dovesse essere superato. La proposta della Commissione europea è un passaggio non trascurabile ma sicuramente non è l’approdo di una politica europea efficace di gestione dei flussi migratori” che deve basarsi sul “principio di solidarietà”, ha spiegato Conte. “Per chi si sottrae agli adempimenti dovrà esserci un meccanismo penalizzante”.

