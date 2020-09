Caro ruspide, se l’atto lo hai firmato tu, e credo anche Piantedosi, ne risponde chi lo ha firmato. E poi, caro ruspide padano, non ambivi fieramente ad una medaglia da appuntarti sul petto villoso?

“Basta una sola parola pronunciata da Conte a spiegare che cosa è successo”. Salvini sul caso Gregoretti

Intervistato dal Tempo il leader della Lega dice: non lo chiamo a processo. Io ho fatto solo il mio dovere, e quindi penso che tutto finirà nel nulla, magari proprio sabato davanti al giudice dell’udienza preliminare.

“Basta una sola parola pronunciata da Conte a spiegare che cosa è successo. Fu il premier a dire ‘i migranti prima li ricollochiamo e poi autorizziamo lo sbarco’. E’ Conte ad aver detto che gestiva tutto lui”. Lo dice Matteo Salvini a Il Tempo riferito al processo per la Gregoretti.

“Io non dico che deve essere processato pure Conte, perché non c’è il reato. Ci sono norme precise per mettere in salvo i naufraghi e nessuno di noi li lasciò in balia delle onde (…) Io ho fatto solo il mio dovere, e quindi penso che tutto finirà nel nulla, magari proprio sabato davanti al giudice dell’udienza preliminare”, prosegue Salvini.

“Rifarei tutto quel che ho fatto. Alla fine di quei soli quattro giorni quelle persone – che stavano su una nave militare italiana – sono state nutrite, curate e inviate alle altre nazioni disponibili a farsene carico”.

Caro ruspide! Spesso mi chiedo se lo SEI o lo FAI .In quella fase sembravi tu quello che comandava tutto e se ne vantava ( possono stare su quella nave fino a Natale, ma io non mollo,diceva il gran Ministro degli Interni,),ora è stato solo quello che ” ha fatto il suo dovere” perché glielo ha ordinato il Capo ( sembra di rivedere il processo di Norimberga dei nazisti).Meno male che si possono rivedere i filmati e le dichiarazioni in tutte le fasi……tutto è documentato…caro Capitan ruspide Fracassa..e non è come la vuoi sminuire ora tu.

RICORDATI CARO RISPIDE! Chi era sulla nave militare era già in Italia. La legge dice che una nostra nave della marina non può essere bloccata. Il nostro muscolare ha inflitto inutili sofferenze a persone. Poi ha fatto finta di chiedere i porti, i barchini sono approdati egualmente.

RUSPIDE! Non è un solo un processo che riguardano solo le leggi italiane, sono stati commesse infrazioni sui codici internazionali di navigazione che comprendono i diritti e i doveri dei singoli stati, chiunque si sottrae a queste leggi può essere giudicato da un tribunale internazionale. In mare vige una legge.

Caro ruspide, se l’atto lo hai firmato tu, e credo anche Piantedosi, ne risponde chi lo ha firmato. E poi, caro ruspide padano, non ambivi fieramente ad una medaglia da appuntarti sul petto villoso? ultima modifica: da

