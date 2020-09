CON IL NOSTRO AIUTO (ITALIA VIVA)LA DIREZIONE DEL VENTO POLITICO STA CAMBIANDO.E QUESTO VENTO LO DOBBIAMO RINFORZARE SEMPRE PIÙ.VERSO UN RIFORMISMO DEMOCRATICO MODERNO CHE GUARDI SI AL PRESENTE MA PER IL FUTURO PER IL BENE DEL POPOLO ITALIANO E DANDO UNA SPERANZA DI UNA VITA AGIATA AI NOSTRI FIGLI.

Ieri Conte ha detto una cosa importantissima, ha detto basta quota 100, basta cioè questa misura demagogica, populista, che proprio i Cinquestelle, insieme a Salvini, avevano voluto nel governo gialloverde. Si volta pagina. Noi abbiamo lottato per questo, perché le pensioni sono un argomento serio, delicato, non possono essere oggetto di spot populisti. Aver portato a casa la cancellazione di quota 100 è un passo in avanti”. Oggi abbiamo da fare un passo in più: chiedere il Mes. Dopo l’abolizione di quota 100 i 37 miliardi per la sanità pubblica del Mes. Ci arriveremo, passo dopo passo.

POI. Il Reddito di cittadinanza non funziona, e va cambiato adesso, non possiamo continuare a rinviare. La priorità del nostro Paese è il lavoro, non possiamo continuare a favorire l’assistenzialismo. Lo dichiara l’onorevole di Italia Viva, Il Reddito di cittadinanza fu messo a disposizione per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro, ma non è mai stato possibile verificare se i percettori del reddito accettassero o meno i lavori offerti, servono più controlli. Ad oggi non c’è nessuna verifica su chi offre e chi domanda lavoro, quindi non possiamo sapere le esigenze delle imprese. Non è possibile tollerare tutto ciò, la disoccupazione giovanile è alta, migliaia di ragazzi cercano lavoro e altrettante imprese non trovano lavoratori, bisogna rivedere il sistema. Gli italiani hanno bisogno di lavorare, ma hanno bisogno di farlo adesso, l’assistenzialismo non serve.

Ecco alcuni esempi del lavoro di ITALIA VIVA e siamo solo al inizio.

