Concorso straordinario della scuola, c’è la data: dal 22 ottobre.Le prove dureranno sino a metà novembre. Sono 32mila i posti messi a bando, più del doppio le domande.

“Dal 22 ottobre partirà la prova scritta del concorso straordinario per i docenti delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio. Posti messi a bando 32.000”.Ma quanti sono in Italia i docenti non di ruolo con almeno tre anni di servizio?Ho la sensazione che verranno immessi in ruolo tutti quelli che hanno 3 anni di servizio, ma intanto gli fanno fare il concorso. Se qualcuno potesse sciogliermi questo dubbio gli sarei grato, visto che nell’articolo non viene menzionato.

Le scuole sono ancora senza insegnanti, ho la sensazione che arriveranno tra qualche mese prossimi al secondo lock down. Non siamo in ritardo. .. di più! Come i banchi, Arcuri come sempre pubblica le informazioni in ritardo e si vede il disastro nel assegnazione dei lavori ..

MA DAL MIO PUNTO DI VISTA E L’ennesima picconata alla scuola: occorre selezionare in base al merito, altro che concorsetti benedetti dai sindacati che non selezionano nessuno. Gli anni di servizio non accompagnati da valutazione NON contano nulla: si dimostri di essere bravi in un concorso vero. Così invece si tarpano le ali a brillanti neolaureati, escludendoli. Finché non punteremo a immettere la qualità in cattedra non avremo futuro. Perché una scuola di scarsa qualità produce cittadini ed elettori ignoranti. POI! In un paese normale i concorsi dovrebbero essere a cadenza periodica. Forse però qualcuno dovrebbe avvertire il Ministro Azzolina che la situazione attuale non è normale e far muovere 32 mila persone per un concorso è una idiozia di pericolosità senza pari. Facciamola finita con questo far finta che tutto sia normale. Ci siamo accorti che le terapie intensive stanno aumentando continuamente (nel Lazio triplicate in 2 settimane)? Se si devono dire stupidaggini meglio star zitti.

