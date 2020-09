EMERGENZA SENZA FINE? OCCORRE EQUILIBRIO!

Una volta che un virus è in giro continua a girare.

Noi siamo portatori sani di migliaia di virus.

Questo vuol dire che anche il Sars-Cov2 continuerà a girare, e la gente lo porterà con sé. Essendo comunque sana.

La conclusione è che, per il Sistema, questa epidemia non sarà mai finita. Anche perché conviene portarla avanti

Sarà finita solo quando i Popoli prenderanno in mano la situazione. Decretando la parola fine a tutto ciò.

Da quel momento il Sars-Cov2 sarà un virus come tanti. Che porteremo in noi. Senza sintomi. Poi, qualche volta, qualcuno si ammalerà. Ma questo non cambierà il destino degli altri. Come è per tutte le malattie

Ovviamente, come diceva anche Diego Fusaro, “Il Virus è meglio non prenderlo”, aggiungo io in forma di malattia. Ma questo vale per “tutte” le malattie. E non solo per questa.

Il fatto, però, che “è meglio non prendere una malattia” non vuol dire che occorra vivere nel terrore della sua presenza. La malattia esiste, se ne deve avere coscienza. Ma senza, per questo, stravolgere la nostre vite. Altrimenti la vita stessa diviene incubo. E questo non avrebbe senso. La malattia in generale fa parte dell’uomo. Questo però non vuol dire farla divenire un incubo esistenziale. Appunto perché esiste occorre conviverci con il sorriso. Magari senza guardarla come una nemica. Ma come parte della nostra esistenza. Vivendo comunque al meglio.

Questa è una malattia come tante: occorre accettarne l’esistenza. E andare avanti. Ovvio: è meglio non passarci. E non per questo occorre non vivere per paura di passarci. Come in tutte le cose occorre equilibrio.

