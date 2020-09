“Basta una sola parola pronunciata da Conte a spiegare che cosa è successo. Fu il premier a dire ‘i migranti prima li ricollochiamo e poi autorizziamo lo sbarco’. E’ Conte ad aver detto che gestiva tutto lui”. Lo dice Matteo Salvini a Il Tempo.

“Io non dico che deve essere processato pure Conte, perché non c’è il reato. Ci sono norme precise per mettere in salvo i naufraghi e nessuno di noi li lasciò in balia delle onde (…) Io ho fatto solo il mio dovere, e quindi penso che tutto finirà nel nulla, magari proprio sabato davanti al giudice dell’udienza preliminare”, prosegue Salvini. “Rifarei tutto quel che ho fatto. Alla fine di quei soli quattro giorni quelle persone – che stavano su una nave militare italiana – sono state nutrite, curate e inviate alle altre nazioni disponibili a farsene carico”, ha spiegato il leader leghista.

Gregoretti, Salvini: "Processo anche a Conte? Non c'è reato"

