Gregoretti, Salvini: SI STANNO CAGANDO A DOSSO.

Gregoretti, Salvini: “A D’Urso consegnata memoria difensiva “

“La memoria difensiva per il mio processo di sabato a Catania come ‘sequestratore di persona’ che ho consegnato alla D’Urso è scaricabile qui, in totale trasparenza: http://legaonline.it/memoria. Facciamo circolare i FATTI, senza interpretazioni, e la realtà vince”. Lo scrive il leader della Lega Matteo Salvini su Twitter, dopo la partecipazione al programma su Canale 5, riferendosi alla memoria difensiva in vista del processo a Catania sul caso della nave Gregoretti. Nel corso della trasmissione, Salvini ha anche annunciato il suo “no” all’ingresso della Lega nel Ppe. “Ho chiesto il voto agli italiani -aggiunge- per cambiare l’Europa, vado a cambiare l’Europa con la Merkel? Con tutto il rispetto per la Merkel che fa l’interesse dei tedeschi”.

