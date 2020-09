Ascolto Mentana e annoto le seguenti primizie.

1. Zingaretti sollecita il MES, ma aggiunge che non c’e’ urgenza in quanto si ha tempo fino a dicembre.

2. I sondaggi della Settimana danno la lega in perdita di 2,5 punti, il PD guadagna lo 0,2 come i 5*, la Meloni guadagna 1,5, Forza Italia perde lo 0,5, Azione 3,2 % ( +0,2 ) Italia Viva 3% (-0,2 ).

3. La Gabanelli fa una inchiesta nella quale dimostra che la Cina abbia mentito avendo contezza del virus da novembre 2019.

4. Alla domanda chi abbia vinto le elezioni nel sondaggio il 26% dice PD e via via gli altri comprensivi di Lega, Meloni, 5*, Forza Italia. Quello che meraviglia e’ che il 29% risponde nessuno di questi.

Interpretazioni mie.

1. Zingaretti sei un ciarlatano perche’ a dicembre la sanita’ sara’ gia’ in grave sofferenza per i mancati interventi urgenti da prendere ora circa l’adeguamento dei medici di base e specialisti per fronteggiare la pandemia e l’epidemia influenzale, da affrontare con i vaccini non disponibili per tutti.

Inoltre sicuramente a dicembre, per non disturbare i 5* e non dare ragione a Renzi, si dira’ che si presenta a gennaio il piano per il recovery fund per cui non ci sara’ bisogno del MES. Sei anche un miserabile perche’ tu e i tuoi simili in parlamento, in caso di malattia, sapete dove andare a ricoverarvi e a sottoporvi alle cure del caso. Sei un miserabile perche’ il MES serve a migliorare le condizioni di cura di non abbienti, operai, impiegati, pensionati, indigenti, famiglie bisognose. Ma la cosa non ve ne frega niente, badate solo a tenere il culo sulla poltrona e a far passare il tempo tra chiacchiere e finzioni, facendo finta di litigare mentre il paese scivola nel baratro.

2. Il 29% che non ritiene vincitore delle elezioni l’accozzaglia di elementi che scaldano le poltrone che cosa pensa ?

3. Un giorno si sapra’ la verita’ sul covid, sulla Cina e sui pipistrelli ingegneri a due gambe che giocano con le piastre di agar e contorni vari.

Conclusione.

Caro Matteo ( Renzi ) poni subito la sfiducia al Senato sul fatto che Speranza abbia commissionato il vaccino anticovid che non c’e’ e non abbia prenotato quello antiinfluenzale che c’era e che, a detta della medicina delle evidenze, sarebbe protettivo contro il covid.

Vediamo se avranno poliuria i signori perditempo del governo, abituati a raggiungere il loro losco scopo di non muovere foglia per non correre il rischio di doversi trovare un posto di lavoro fuori dal parlamento.

Ascolto Mentana e annoto le seguenti primizie. ultima modifica: da

