QUANDO SI CHIEDONO SACRIFICI A CHI LAVORA CI VOGLIONO : GRANDE CONSENSO, GRANDE CREDIBILITA’ POLITICA E CAPACITA’ DI COLPIRE ESOSI E INTOLLERABILI PRIVILEGI. Enrico Berlinguer — .Non ci sono formule magiche per il (bene di un paese che vuole stare nel novero dei paesi civili,) basterebbe solo L’ONESTA’ e chi sbaglia PAGA ! Sono certo, che con questa massa di “politici” cialtroni non andrete da nessuna parte, specie se quelli che si dicono “onesti” tacciono le malefatte di altri membri di partito, perché questo vuol dire semplicemente essere dei complici. Il resto, a mio modesto avviso, e’ l’effetto di un popolo sfiduciato e diviso e perdita di amor di patria, ridotto a “credere” al primo che passa come: Berlusconi Bossi Grillo o “la nuova stella Renzi” di turno, invece di analizzare la pagella di ciò che ha fatto di buono o meno un governo alla fine del suo mandato. Questo e’ ciò che noi di altre democrazie facciamo senza sconti a destra o a sinistra, invece di rivedere all’infinito il film di Toto’ & Fabrizi Guardia e Ladri, mentre i corruttori e corrotti che hanno portato il paese allo sfascio se la spassano in libertà ! E’ ORA DI SVEGLIARSI AMICI !

