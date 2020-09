E quindi la Lega invita i cittadini a scendere in piazza sabato prossimo a Catania, in occasione della prima udienza del dibattimento che si svolgerà per accertare eventuali responsabilità penali dell’ex Ministro dell’interno Salvini in relazione al caso della nave Gregoretti.

In nome della Libertà la Lega invita ed inviterà catanesi e non a solidarizzare con Salvini che avrebbe difeso i sacri confini della patria dall’esercito nemico che li stava per varcare!

Mi ricorda un’altra forza politica che invitava i suoi militanti sotto i Palazzi di giustizia di Milano e Brescia per protestare contro quei cattivoni dei giudici!

Mi piacerebbe comunque che la Lega invitasse con egual forza i cittadini a scendere in piazza per solidarizzare con le vittime, con i giudici, con le parti civili, in occasione di processi per mafia che si svolgono dovunque nei tribunali italiani.

Ma tant’è.

E quindi la Lega invita i cittadini a scendere in piazza sabato prossimo a Catania.Io mi armerei di un bel cartone di uova marce,l’unica accoglienza che merita. ultima modifica: da

