MA SECONDO VOI NON E RIDICOLO.PRIMA BOICOTTA E POI PROPONE LE STESSE RIFORME.PORELLO.

MA VA A CAGARE DALLA PARTE DELLE PERSONE SCELTE DA VOI. SE SONO PIEGATE A NOVANTA GRADI.

Ed ecco a voi Zingaretti del PD che propone il superamento del Bicameralismo e Zaia della Lega che propone il Senato delle Regioni.

Scusate ma forse mi sfugge un dettaglio.

NON era Renzi che aveva dettato il referendum per dare governabilità al paese e ridurre le spese della politica?

Non era la Lega che aveva votato NO al referendum Renzi insieme ai nulla facenti e incompetenti grillini ?

Non erano i comunisti del PD, gli stessi che oggi siedono in direzione, che organizzarono i comitati per il NO al referendum Renzi ?

Adesso anche il grillino Di Maio parla di superamento del Bicameralismo, dimenticando questi incompetenti e mistificatori, che poteva essere fatto già nel 2016 se solo avessero studiato e votato nell’interesse esclusivo del paese .

