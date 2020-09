Vi ricordare l’esibizione di Virginia Raffaele in veste di Nicole Minetti, è esattamente l’Italia preparata da Silvio Berlusconi. Ma è stato il Lucido Visionario Casaleggio padre che attraverso il suo MoVimento, azienda privata M5S, l’ha portata agli estremi; sapendo utilizzare l’ignoranza, il populismo ed il semplicismo di gran parte dell’elettorato italiano, prima attraverso il VAFFA DAY e poi con la esasperata avversione alla KASTA, come la forza dirompente per distruggere tutte le basi della nostra vita civile. L’aspetto più drammatico e sconfortante di questa vicenda è che la parte laica, razionale, riformista e democratica, che è da sempre minoritaria in Italia, non ha ancora compreso come intercettare e come parlare a quella parte dell’elettorato, che è essenziale per conquistare la maggioranza politica in questa nazione. Anzi c’è chi come gli attuali maggiorenti, ed oligarchi dell’ex partito [supposto] democratico, che vogliono addirittura farsi servi e zerbini, di questo MoVimento azienda privata, pensando scioccamente che possano trattare con loro. Ma forse, gli attuali maggiorenti ed oligarchi dell’ex partito [supposto] democratico, pensano solo a mantenere, comunque le loro posizioni di privilegio, continuando ad ingannare gli italiani che lo votano con suggestioni come: democrazia, libertà, e progresso. Esattamente come hanno sempre fatto i loro cattivi maestri sinistri; sinistri nel senso più bieco della parola, perchè non hanno mai portato a termine nulla di quello che avevano ripetutamente promesso ed indicato come necessario per la nazione. L’Italia moderna razionale ed evoluta che abbiamo conosciuto negli anni ’60 e ’70 dello scorso secolo è stata infatti costruita da altri. In primis dai tanto vilipesi e vituperati, dai sinistri di cui sopra, socialisti.

Questa esibizione di Virginia Raffaele in veste di Nicole Minetti, è esattamente l’Italia preparata da Silvio Berlusconi. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo