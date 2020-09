Renzi: “Tridico? Silenzio pentastellato, lo avesse fatto uno di noi, manifestazioni contro ‘casta’”

Renzi: “Tridico? Silenzio pentastellato, se lo avesse fatto uno di noi, manifestazioni contro casta” CON L’AIUTO DEI MEDIA E DL WEB E QUESTO E UN CANCRO CHE VA ESTIRPATO,PER IL BENE DEL ITALIA,E PER UNA DEMOCRAZIA SANA,NON INCANCRENITA VERSO IL POPULISMO E LA PROPAGANDA QUALUNQUISTA. Le parole del leader di Italia Viva nel corso di una diretta facebook.

“L’argomento dello stipendio di Tridico non è affascinante ma ci aiuta a capire come funziona la propaganda qualunquista, becera e demagogica dei populisti.

Pasquale Tridico, nominato in quota 5 stelle, si aumenta lo stipendio. Lo avessimo fatto noi con uno dei nostri sarebbe venuto giù il mondo, i grillini avrebbero fatto manifestazioni di piazza, grida contro la casta. Ma siccome lo fa uno di loro silenzio penstastellato”. Lo dice il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un video su Facebook.

“Sogno – aggiunge – che questo Paese torni a scommettere sull’intelligenza non sul populismo, torni a valutare i presidenti dell’Inps per la qualità, non per l’appartenenza. Non a caso noi avevamo messo Tito Boeri e non Pasquale Tridico. E soprattutto valuti se uno paga la Cig e fa funzionare l’Istituto non se fa polemiche demagogiche da quattro soldi”.

